Reclaman información sobre dos dirigentes sindicales detenidos hace casi un mes

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical reclamó la liberación de los dirigentes sindicales William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción, y José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), tras denunciar que sus familiares han recorrido todos los centros de detención sin que se les permita visitarlos.

“Los tribunales penales no aceptan los habeas corpus y el Tribunal Supremo de Justicia solo asigna ponente y nunca los tramita. Las familias quedan en estado de absoluta indefensión y la angustia por la vida de sus seres queridos aumenta con cada día de su desaparición”, denunciaron a través de la red social X.

Recordaron que la solicitud de habeas corpus presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia hace 26 días no ha sido tramitada cuando, por ley, debería ser respondida en las 24 horas siguientes: “Está en juego la vida de la persona (…)La omisión del TSJ es denegación de justicia”, insistieron.

La detención de Torres tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en Caracas, durante un allanamiento a su residencia practicado por la Policía Nacional Bolivariana. El secretario general de la CTV tiene 74 años y padece hipertensión, diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca, además de haber sido operado de la columna vertebral. Aunque requiere medicación diaria, su familia no ha podido entregarle los tratamientos ni confirmar su estado de salud.

Torres ha defendido derechos laborales y denunciado abusos, incluso ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. También es beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien solicitó al Estado informar su paradero y permitir la entrega inmediata de sus medicinas. Asimismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también mencionó su caso en su más reciente actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Mientras que a Lizardo, de 68 años y con antecedentes de problemas cardíacos, también lo detuvieron en la misma fecha, pero en el terminal de pasajeros de Valencia, estado Carabobo, en un procedimiento llevado a cabo por la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El pasado 2 de diciembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que solicitó al gobierno venezolano información sobre la detención de José Elías Torres y William Lizardo, tras calificar ambas detenciones como “arbitrarias”.

Se incumplen las Reglas Mandela

Las Reglas Nelson Mandela (Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos) exigen que adultos mayores en detención sean evaluados por especialistas geriátricos, reciban atención médica adaptada a sus enfermedades crónicas y necesidades de envejecimiento, sean alojados y tratados según su edad y condición de salud, y se les proporcionen servicios y actividades que consideren sus capacidades físicas y mentales, con énfasis en una evaluación exhaustiva al ingreso y periódicamente.

Estas reglas buscan proteger su dignidad y derechos y asegurar que no se les trate de forma discriminatoria por su edad o vulnerabilidad. En el caso de los sindicalistas mencionados, se han incumplido estas disposiciones debido al aislamiento prolongado al que han sido sometidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.