La lÃ­der opositora y Premio Nobel de la Paz, MarÃ­a Corina Machado, asegurÃ³ este domingo que AmÃ©rica Latina acompaÃ±a la Â«lucha justaÂ» por la democracia en Venezuela, al referirse al pronunciamiento de seis paÃ­ses en el marco de la cumbre del Mercosur.

Â«Sabemos que AmÃ©rica Latina acompaÃ±a la lucha justa, legÃ­tima e irreversible por la democracia y la libertad de VenezuelaÂ», dijo Machado en su cuenta en la red social X, donde agradeciÃ³ el pronunciamiento de los gobiernos de Argentina, Paraguay, PanamÃ¡, Bolivia, Ecuador y PerÃº.

Este grupo de paÃ­ses ratificÃ³ su voluntad de que en Venezuela seÂ restablezca el orden democrÃ¡ticoÂ Â«por medios pacÃ­ficosÂ» y de garantice el Â«respeto irrestricto a los derechos humanosÂ». TambiÃ©n expresaron su Â«profunda preocupaciÃ³n por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en VenezuelaÂ» y exhortaron a la administraciÃ³n de NicolÃ¡s Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso, asÃ­ como la integridad fÃ­sica, de todos los ciudadanos Â«privados arbitrariamente de su libertadÂ».

Machado hizo Ã©nfasis en la urgencia de poner fin a las detenciones arbitrarias y que se logre la liberaciÃ³n de los mÃ¡s de mil presos polÃ­ticos que, afirmÃ³, existen en el paÃ­s.

La declaraciÃ³n del grupo de paÃ­ses no hace ninguna alusiÃ³n a Estados Unidos o al despliegue militar en el Caribe y PacÃ­fico occidental. TambiÃ©n es mÃ¡s moderada que la postura defendida por el presidente Javier Milei durante la cumbre, quien saludÃ³ la presiÃ³n militar dirigida a Â«liberar el pueblo venezolanoÂ» e instÃ³ a sus socios en el bloque suramericano a hacer lo mismo.

En cambio, el presidente brasileÃ±o, Luiz InÃ¡cio Lula da Silva, afirmÃ³ que una posible intervenciÃ³n militar en VenezuelaÂ serÃ­a una catÃ¡strofeÂ y crearÃ­a un grave precedente para toda SudamÃ©rica.

PresiÃ³n diplomÃ¡tica

Este sÃ¡bado, 20 de diciembre, Argentina, Paraguay, PanamÃ¡, Bolivia, Ecuador y PerÃº elevaron la presiÃ³n diplomÃ¡tica sobre Venezuela al ratificar la vigencia del Protocolo de Ushuaia y demandar el cese de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.

En el documento, los presidentes Javier Milei, Santiago PeÃ±a y JosÃ© RaÃºl Mulino, junto al canciller Fernando Hugo Aramayo Carrasco y altas autoridades de Ecuador y PerÃº, reafirmaron su compromiso con el Estado de Derecho, la protecciÃ³n de los derechos humanos y los principios del derecho internacional como bases esenciales de la integraciÃ³n regional.

La declaraciÃ³n expresÃ³ profunda preocupaciÃ³n por la crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, paÃ­s suspendido del mercosur bajo los mecanismos del Protocolo de Ushuaia. Los firmantes advirtieron que la situaciÃ³n venezolana continÃºa generando impactos directos sobre la estabilidad polÃ­tica y social del continente.

*Con informaciÃ³n de TC y VPI

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.

