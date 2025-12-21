La lÃder opositora y Premio Nobel de la Paz, MarÃa Corina Machado, asegurÃ³ este domingo que AmÃ©rica Latina acompaÃ±a la Â«lucha justaÂ» por la democracia en Venezuela, al referirse al pronunciamiento de seis paÃses en el marco de la cumbre del Mercosur.
Â«Sabemos que AmÃ©rica Latina acompaÃ±a la lucha justa, legÃtima e irreversible por la democracia y la libertad de VenezuelaÂ», dijo Machado en su cuenta en la red social X, donde agradeciÃ³ el pronunciamiento de los gobiernos de Argentina, Paraguay, PanamÃ¡, Bolivia, Ecuador y PerÃº.
Este grupo de paÃses ratificÃ³ su voluntad de que en Venezuela seÂ restablezca el orden democrÃ¡ticoÂ Â«por medios pacÃficosÂ» y de garantice el Â«respeto irrestricto a los derechos humanosÂ». TambiÃ©n expresaron su Â«profunda preocupaciÃ³n por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en VenezuelaÂ» y exhortaron a la administraciÃ³n de NicolÃ¡s Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso, asÃ como la integridad fÃsica, de todos los ciudadanos Â«privados arbitrariamente de su libertadÂ».
En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, PanamÃ¡, Bolivia, Ecuador y PerÃº por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro paÃs, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberaciÃ³nâ€¦ https://t.co/3UH3F8LZ73— MarÃa Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 21, 2025
Machado hizo Ã©nfasis en la urgencia de poner fin a las detenciones arbitrarias y que se logre la liberaciÃ³n de los mÃ¡s de mil presos polÃticos que, afirmÃ³, existen en el paÃs.
La declaraciÃ³n del grupo de paÃses no hace ninguna alusiÃ³n a Estados Unidos o al despliegue militar en el Caribe y PacÃfico occidental. TambiÃ©n es mÃ¡s moderada que la postura defendida por el presidente Javier Milei durante la cumbre, quien saludÃ³ la presiÃ³n militar dirigida a Â«liberar el pueblo venezolanoÂ» e instÃ³ a sus socios en el bloque suramericano a hacer lo mismo.
En cambio, el presidente brasileÃ±o, Luiz InÃ¡cio Lula da Silva, afirmÃ³ que una posible intervenciÃ³n militar en VenezuelaÂ serÃa una catÃ¡strofeÂ y crearÃa un grave precedente para toda SudamÃ©rica.
PresiÃ³n diplomÃ¡tica
Este sÃ¡bado, 20 de diciembre, Argentina, Paraguay, PanamÃ¡, Bolivia, Ecuador y PerÃº elevaron la presiÃ³n diplomÃ¡tica sobre Venezuela al ratificar la vigencia del Protocolo de Ushuaia y demandar el cese de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
En el documento, los presidentes Javier Milei, Santiago PeÃ±a y JosÃ© RaÃºl Mulino, junto al canciller Fernando Hugo Aramayo Carrasco y altas autoridades de Ecuador y PerÃº, reafirmaron su compromiso con el Estado de Derecho, la protecciÃ³n de los derechos humanos y los principios del derecho internacional como bases esenciales de la integraciÃ³n regional.
La declaraciÃ³n expresÃ³ profunda preocupaciÃ³n por la crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, paÃs suspendido del mercosur bajo los mecanismos del Protocolo de Ushuaia. Los firmantes advirtieron que la situaciÃ³n venezolana continÃºa generando impactos directos sobre la estabilidad polÃtica y social del continente.
*Con informaciÃ³n de TC y VPI
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.