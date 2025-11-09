UCV exige al gobierno inmediata y prioritaria atención a crisis salarial

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) emitió un duro comunicado este 6 de noviembre de 2025, exigiendo al Gobierno nacional una “inmediata y prioritaria atención” a la crisis salarial, la cual califican como una “injusticia intolerable” que compromete el futuro del país. El cuerpo colegiado advirtió que la política de remuneraciones vulnera el derecho constitucional a la estabilidad económica y a la vida digna de los trabajadores.

El CU expresó su “profunda preocupación” por la “enorme y sostenida pérdida del poder adquisitivo del salario” de su personal académico, administrativo y obrero. En este contexto, la entrega fraccionada del bono navideño fue condenada como una medida que “lesiona aún más” a la comunidad ucevista.

La principal casa de estudios del país aseguró que los salarios, que califican de “humillantemente exiguos”, no solo impiden a las familias universitarias cubrir sus necesidades básicas, sino que provocan una “absurda contradicción”: la imposibilidad de formar profesionales de excelencia mientras el personal es víctima de la precariedad económica y la desesperanza.

El Consejo Universitario alertó que esta situación “amenaza la sostenibilidad del talento humano en la educación superior” y la capacidad de la UCV de ser una “institución vital para el desarrollo nacional”.

Sueldos de hasta $4 al mes y más de 1.200 días sin aumento

La denuncia de la UCV se produce en un contexto de asfixia económica prolongada para el sector. Según la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), la comunidad académica acumula más de 1334 días sin un aumento salarial, jubilaciones o pensiones.

Las remuneraciones de los académicos venezolanos se encuentran entre las más bajas de Latinoamérica. Cifras de agosto de 2025 difundidas por la APUCV señalan que un profesor titular con dedicación exclusiva (el escalafón más alto) percibe alrededor de $4,02 al mes, mientras que un instructor a medio tiempo (el escalafón más bajo) puede ganar cerca de $1,04.

El Observatorio de Universidades (OBU) ha señalado que el mejor salario de un profesor en Venezuela alcanza un máximo de $27, una cifra que contrasta dramáticamente con el costo de la Canasta Alimentaria Familiar que supera los 500$, de acuerdo con la última medición conocida del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) perteneciente al primer cuatrimestre del año.

El impacto de la “desalarización” es tal que un profesor con el sueldo más bajo apenas puede comprar dos o tres productos básicos al mes.

Ante esta situación, el Consejo Universitario de la UCV exhortó al Ministerio de Educación Universitaria a asignar “recursos en proporción al valor real del trabajo universitario” y alertó que esta obligación “no admite más dilación”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.