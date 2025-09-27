Hija de Edmundo González denuncia 262 días de desaparición forzada de su esposo

Este viernes, 26 de septiembre, Mariana González, hija del dirigente político Edmundo González, denunció que lleva ocho meses sin conocer el paradero de su esposo, Rafael Tudares.

A través de su cuenta en X, Mariana González expresó que Tudares se encuentra en “desaparición forzada” ya que hasta ahora ningún funcionario del gobierno ha informado el lugar de reclusión ni los motivos de su detención.

“Más de 8 meses: sin llamada telefónica, sin fe de vida, sin saber dónde lo tienen, sin saber cómo está”, subrayó. También indicó que durante este tiempo no ha podido entregarle medicinas ni otros insumos necesarios.

262 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho



8 meses sin nada de información pic.twitter.com/y9vKwN6sNt — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) September 26, 2025

Acusado de terrorismo

Tudares fue detenido el 7 de enero de este año mientras se trasladaba en un vehículo con sus dos hijos menores de edad, a tres días de que Nicolás Maduro se juramentara como presidente, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo lo declarara ganador de los pasados comicios del 28 de julio de 2024, sin hasta ahora mostrar actas y resultados desagregados que lo comprueben.

En junio de este año, la hija del opositor exiliado en España aseguró que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.