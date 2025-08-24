Machado insta a militares a tomar una decisión “porque el presidente Trump no está jugando”

La dirigente opositora María Corina Machado afirmó este domingo, 24 de agosto, que las acciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la administración de Nicolás Maduro marcan un momento decisivo para Venezuela y la región.

“Maduro está preocupado y debería estarlo porque más del 90 % del pueblo venezolano está cohesionado y decidió seguir adelante. Hay fuertes fracturas, muy pocos altos mandos militares todavía apoyan a Maduro y tienen que tomar una decisión muy pronto porque el presidente Trump no está jugando”, advirtió Machado en una entrevista que concedió a Fox News.

Machado denunció que “Venezuela ha sido convertida en un lugar seguro para organizaciones criminales en todo el mundo”, además de señalar que el país ha sido un “satélite del régimen iraní” y que la administración de Maduro ha abierto la nación y sus recursos para los regímenes en China, en Rusia y para “terroristas internacionales”. Ante eso, expresó: “El tiempo ha llegado para el cambio”.

“Esta es una estructura criminal que está usando Venezuela para canalizar toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos y vamos a convertir a Venezuela desde una cueva de criminales hasta un lugar seguro de todas las Américas con oportunidades energéticas y de recursos que va a ser increíble para toda América. Esto es increíble en términos de legado porque todos vamos a ser libres”, apuntó.

Finalmente, proyectó un futuro regional sin dictaduras: “Nicaragua también será libre y por primera vez en la historia vamos a tener a toda América libre de comunismo y dictaduras. Venezuela va a ser libre”.

Lo que se sabe del despliegue naval de EEUU

Desde el pasado 14 de agosto, medios internacionales reportaron que Estados Unidos habría ordenado un despliegue aéreo y naval en el sur del Mar Caribe para enfrentar a cárteles de droga, aunque sin confirmar detalles oficiales. La información incompleta generó rumores y desinformación en redes sociales, con videos y fotos descontextualizados que se difundieron como pruebas de un operativo que aún no se ha materializado.

Reuters citó fuentes anónimas que mencionaron el envío de aviones espía, un submarino y varios buques de guerra, mientras que la Marina estadounidense informó sobre la salida de tres embarcaciones del Grupo Anfibio Listo, pero sin especificar su destino. Cazadores de Fake News rastreó las posiciones de seis naves señaladas, ubicadas en su mayoría en la costa este de EEUU, Guantánamo o el Canal de Panamá.

Pese a la falta de confirmación, voceros como el secretario de Estado Marco Rubio calificaron el tema de “muy serio”, lo que fue interpretado como respaldo a la operación. Paralelamente, Maduro anunció la activación de 4,5 millones de milicianos para “defender la soberanía”.

De acuerdo con un reportaje de La Hora de Venezuela, la escasez de información oficial sobre el presunto despliegue naval en el Caribe y las imprecisiones de lo disponible han dado lugar a conversaciones en redes sociales, donde circula información errónea y descontextualizada sobre supuestos movimientos relacionados con esta acción contra el narcotráfico en aguas internacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país