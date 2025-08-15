Un año de bloqueo a X y cómo se ha transformado el ecosistema digital venezolano

Este miércoles 13 de agosto, en un nuevo space en la red social X (antes Twitter), Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, conversó con el ciberactivista y periodista, Luis Carlos Díaz sobre el ecosistema digital venezolano a propósito de que el pasado 8 de agosto se cumplió un año del bloqueo de X. También se abordaron las nuevas formas o hábitos que han incorporado los venezolanos para consumir información veraz.

“El hecho de que tengamos ya un año con esta situación -el cierre de X- es terrible, pero Venezuela está viviendo bloqueos digitales desde al menos 2010 (…) ese año ya veíamos los primeros bloqueos de páginas web, en ese momento asociados a temas de precios de dólar o información de los hipódromos y gente encarcelada por opiniones emitidas en redes sociales”, señaló Luis Carlos durante la entrevista.

El periodista, que ha sido en los últimos años un referente sobre la cultura digital y una de las voces más firmes sobre la libertad de expresión en Venezuela, habló sobre la “discrecionalidad” con la que actúa el Estado contra las plataformas digitales, que promueven la participación activa de la ciudadanía en la vida pública y cuestionan su políticas arbitrarias frente a la sociedad civil.

“Los Estados solamente podrían tener la potestad de hacer bloqueos digitales, bajo unos estándares internacionales, con reglas claras. Tiene que pasar por un tribunal, tiene que haber un peritaje técnico-experto, tiene que haber derecho a la defensa cuando aplique, tiene que haber unas razones que sean públicas, tiene que haber una lista pública de cuáles son las páginas bloqueadas y tiene que haber un fin -tiempo-. Los bloqueos son excepcionales y tienen que estar muy bien sustentados para que ocurran (…) en Venezuela no son judiciales, sino que son administrativos, una persona detrás de un escritorio lo decide y lo impone”, subraya.

En el space, Díaz indicó que durante los últimos años esa arbitrariedad escaló primero a páginas individuales, luego masivamente a otros medios, persiguiendo ciertos tipos de contenidos, y más tarde se extendió a medios de comunicación y plataformas digitales, como es el caso de X y la aplicación de mensajería instantánea Signal o Tiktok, lo que cerró aún más el entorno en redes.

“Que Venezuela bloquee Twitter la pone en la misma lista que China, Irán, Turkmenistán, Corea del Norte, Rusia o Birmania. Es decir, ninguna es una democracia, ninguno es un país libre, entonces eso para nosotros es bastante grave”, denuncia.

Twitter: de ser el espacio digital de debate público a ser bloqueado

Luis Carlos recordó las políticas públicas que implementó el Estado durante los gobiernos de Hugo Chávez -el primer lustro- y el de Nicolás Maduro respecto a internet y las redes sociales, que pasaron de ser un espacio de debate público a ser bloqueado, esta última como una medida extrema como consecuencia de que la estrategia de “propaganda” en redes “no funcionó”.

“El gobierno de Hugo Chávez fue mutando, en el año 2005 empieza a hablar de socialismo, antes no lo había hecho abiertamente, empieza a convertirse con mucha más fuerza en un gobierno con muchísima más propaganda que antes, control de medio público, competencia contra los medios privados, creación de medios alternativos y cuando llegan al espacio digital ocurren varios fenómenos”, añade el ciberactivista.

Las condiciones particulares que menciona Luis Carlos son, entre otras, la popularización de Twitter en Venezuela en el año 2007. “En el año 2009 los venezolanos logramos posicionar una campaña que fue mundial porque el chavismo había cerrado 32 emisoras de radio y un canal de televisión en un solo día, la gente fue a internet a hacer campaña y la respuesta del chavismo fue decir que ‘Twitter era imperialista’, ‘que estaba financiado por los Estados Unidos, que era para atacarlos’ y a la semana siguiente comienzan a decir ‘internet no puede ser libre’, pero entonces hay un giro, el chavismo dice ‘bueno, podemos meternos en ese espacio y hacer propaganda’. Entonces, crean la cuenta ChavezCandanga y la MisionChavezCandanga y con eso se logró consensuar a Twitter como el espacio digital de la deliberación pública -no solo para opositores sino del oficialismo-”.

El ciberactivista señala que con esa decisión el Gobierno “se dio cuenta de que no podía controlar el debate público, que tenía que manipularlo y por eso empezó con todos estos mecanismos para tratar de controlar la conversación, con cuentas bot”. Sin embargo, para el experto en la materia, esos métodos no funcionaron y la siguiente medida que tomó el Estado fue cerrar espacios y censurar.

El costo de la desinformación

Sobre la desinformación que, según Luis Carlos Díaz, también utiliza el Estado en las plataformas digitales por imposición, reflexionó sobre el impacto negativo que pueden tener los fake news en la sociedad y, en este caso, en Venezuela.

“En ocasiones, el costo de esta desinformación es que nos hacemos más torpes, tomamos peores decisiones (…) como sociedad nos hacemos más ignorantes. Este sistema en Venezuela opera y es grave”, comentó.

En qué están las plataformas digitales en Venezuela ahora

Otro punto sobre los que conversó Luis Carlos Díaz fue la actualidad del entorno digital en Venezuela, sobre todo, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, donde la represión y la arbitrariedad se intensificaron. “En el marco amplio, en Venezuela se ha cerrado el espacio cívico (…) que está constituido por el derecho de asociación, los derechos de manifestación y la libertad de expresión, esos tres ejes se han atacado”, puntualizó Díaz.

Por otro lado, como parte de ese ecosistema digital que opera en el país, describió que el chavismo utiliza voceros de “oposición” que siembran desesperanza y desconfianza entre este sector, pero que, al final, son perfiles falsos que pertenecen al oficialismo. “Son perfiles que se van construyendo para atacar a defensores de derechos humanos o mentir sobre ciertas cosas”, señaló.

Cómo deciden informarse los venezolanos

Durante la entrevista, también analizó sobre los hábitos informativos tradicionales de los venezolanos para consumir noticias a través de la televisión, la radio y el periodico y cómo esto ha cambiado debido al contexto actual de crisis.

“Lo que le rompieron a los venezolanos fueron los rituales de consumo informativo, en la mañana te levantabas, encendías la radio o leías un periódico, para nosotros los venezolanos -en la actualidad- se convirtió en abrir Twitter o WhatsApp y distintos espacios. Nuestro ejercicio -de consumir información- es muy de ver por pedacitos cómo te enteras de las cosas. La característica de Venezuela es que no tienes medios tradicionales que aglutinen todo lo que la gente necesita saber del día, porque incluso con los medios digitales, que hacen un trabajo impresionante, pasa que cada medio por su propia crisis también ha limitado la cantidad de información que publica, unos son más políticos, otros más económicos, otros se dedican más a sucesos”, puntualiza.

En ese contexto, el ciberactivista se cuestiona sobre cómo la sociedad sustituye eso y señala que ahora la “gente sigue gente”, asociando a personas o líderes de opinión con temas que están en la opinión pública. “Si me quiero enterar de economía leo a ‘fulano, fulano y fulano’ (…) la gente termina generando relaciones de confianza con otros (…) la gente va buscando, entonces algo te llega por WhatsApp, otra cosa te llega por Instagram, otra cosa la viste por un canal de Telegram pero no hay, por fortuna, un solo espacio donde esté todo, porque si hubiese uno, el chavismo viene y le corta la cabeza”.

Finalmente, Luis Carlos Díaz ofreció recomendaciones a los ciudadanos sobre ciberseguridad y herramientas digitales que pueden funcionar para mantenerse informados y, especialmente, proteger a la ciudadanía, sobre todo, en el contexto venezolano.

En este sentido, recomendó utilizar la aplicación Noticias Sin Filtro, que se puede descargar en Play Store; manejar VPN como Protón, Psiphon u otras que se adapten a los requerimientos particulares de cada persona, “revisar los niveles de confianza y seguridad en nuestros grupos de WhatsApp” y, por último, dudar de la información que diariamente se consume en las plataformas digitales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país