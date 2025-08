Instan a documentar y denunciar el acoso laboral en Venezuela

El pasado miércoles 30 de julio, la abogada María Angélica Betancourt mencionó durante una entrevista con Fedecámaras Radio que en Venezuela es importante crear la cultura de documentar las situaciones de acoso laboral, que desmoralizan al trabajador y afectan el entorno social y productivo de las instituciones y empresas.

“El acoso es una conducta o agresión física o psicológica que se presenta de manera repetitiva y son prolongadas en el tiempo, no son hechos aislados (…) está dirigido a intimidar, degradar, humillar y desmoralizar emocionalmente a esa persona dentro de su lugar de trabajo”, explica Betancourt.

La especialista identifica diversos tipos de acoso: el vertical (tanto el que proviene del jefe al empleado, como viceversa) y el horizontal, que es el que se da entre pares. Las consecuencias de este tipo de conductas son estrés, afectaciones de salud, miedo y el acosado o acosada ya no quiere ir a trabajar.

Otras acciones que, a su juicio, también califican como acoso laboral es la exclusión de las tareas diarias que forman parte de la empresa, e incluso, ignorar al trabajador. “Si tú estás en un puesto de trabajo y yo no te asigno tareas, o no te coloco actividades, o no te doy importancia a lo que haces, eso también es acoso”, subraya Betancourt.

¿A dónde acudir?

A juicio de Betancourt, las empresas están actuando con “mucho interés” para mitigar el acoso laboral y mejorar las condiciones laborales.

Por otro lado, considera que la legislación venezolana en cuanto a los derechos laborales es “moderna” y está ajustada a las “normas internacionales”. Sin embargo, destacó que, según la naturaleza de la acción, el proceso no es llevado por un solo ente porque por ejemplo, si reviste carácter penal, interviene la Fiscalía.

“Yo lo que creo es que quizá ese temor -a denunciar- es el que genera que sea una barrera del trabajador frente a la leyes”, concluye la abogada y asesora de empresas, quien también compartió recomendaciones para los trabajadores que, consideren, se encuentran en un entorno de acoso laboral.

Estos casos se pueden denunciar ante la dirección de Recursos Humanos de cada compañía o ante algún sindicato que exista dentro de la misma empresa. Indicó que si las acciones de las empresas no son suficientes para mitigar el acoso laboral, se puede presentar la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo o al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad (Inpsasel).

Derechos laborales sin garantías en Venezuela

La Confederación Sindical Internacional (CSI) calificó a Venezuela en el puesto 5 en su informe Índice Global de los Derechos 2025, en el que señala que en el país no hay garantías de derechos laborales de los trabajadores, compartiendo ese listado con Irán, Guatemala, Colombia, Ecuador, Honduras entre otras regiones.

La organización gremial concluye que en Venezuela “se ha detenido y procesado sistemáticamente a dirigentes sindicales, mediante acusaciones falsas, y los juicios se han caracterizado por un flagrante menosprecio de las garantías procesales y la imparcialidad”, lo que viola el derecho al acceso a la justicia.

Durante el 2025, en 109 que representan el 72% de los 151 países, los trabajadores “no han tenido acceso o han tenido un acceso restringido a la justicia”, documentó la CSI.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país