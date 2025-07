Ramón Salaverría: América Latina ha sabido evadir contextos de vulnerabilidad a la libertad de expresión

Hacer periodismo en pleno siglo XXI implica luchar con varios frentes: la polarización política, la desinformación, el auge de las redes sociales como herramienta que premia el entretenimiento por sobre la calidad del contenido y el desarrollo de programas de Inteligencia Artificial son componentes que han hecho que ejercer el periodismo sea complicado.

Sobre esos temas, Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes conversó con Ramón Salaverría, profesor de la cátedra de periodismo de la Universidad de Navarra y coordinador del Observatorio ibérico de medios digitales. Ambos hicieron un análisis sobre la sostenibilidad de los medios independientes y su incidencia en la sociedad actual.

Una muy mala salud de hierro

Para Salaverría, investigador sobre los fenómenos de la comunicación, la crisis del periodismo es un discurso que “acompaña a la profesión desde hace décadas”, de manera que en la actualidad no debe sorprender esa percepción de fragilidad con la que se concibe a los medios de comunicación independientes ante poderes políticos y económicos.

Sin embargo, sí reconoció que hay un “diagnóstico particularmente complicado” con los que compite el periodismo y son, específicamente, las plataformas digitales con mayor alcance global, con capacidad de “determinar cuales son las agendas del discurso público, que están guiadas por algoritmos y sesgos que no son transparentes y que no sabemos a qué tipo de intereses atienden”, además de haber “erosionado” el modelo de negocio “clásico” del periodismo.

“Estamos en una situación particularmente complicada, pero el periodismo tiene una mala salud de hierro y en ese sentido se están encontrando fórmulas alternativas para dar cauce a la información, que el público necesita para tomar sus decisiones en libertad, que es finalmente para lo que sirve y para lo que se necesita el periodismo”, dice Salavarría.

Señaló que la dinámica de las redes sociales se basa en dos modelos, por un lado un contenido informativo pero que en “muchas ocasiones” es publicitario o de entretenimiento y que su única finalidad es atraer el interés del consumidor, renunciando a la calidad informativa, no obstante, enfatizó que el periodismo debe ser de reivindicativo y “nada acomodado”

A su juicio, en un contexto en el que es difícil para la población diferenciar entre información verdadera o manipulada y en el que la desinformación ha cobrado más terreno, particularmente en los entornos digitales, el periodismo se reivindica “más que nunca” porque se hace necesario que “ciudadanos profesionales” verifiquen la información y que la publiquen de forma atractiva.

Sobre lo que enseñan en la Universidad

Para Salaverría las universidades de periodismo deberían orientarse a formar profesionales “versátiles” en el uso de herramientas digitales e “inflexibles” en el respeto a los principios. Considera necesario generar una capacidad de “adaptación” a las nuevas herramientas tecnológicas, especialmente enfocadas a la Inteligencia Artificial que está en permanente desarrollo.

“Ahora, hay una serie de principios que son inamovibles, que no deberían modificarse desde el primer día en que trabajan, hasta el último en que dejen de practicar esta profesión, porque esos valores son permanentes”, explica el experto.

Sostenibilidad de los medios

“Para posibilitar el sostenimiento en el medio y largo plazo de los medios de comunicación en el ámbito digital, lo primero que se necesita es una diversificación de las fuentes de ingreso”, concluye Salavarría al ser consultado sobre los retos de sostenibilidad que enfrentan los medios de comunicación independiente en América Latina.

Destaca que una medida que “garantiza la independencia informativa” a la que está apostando la industria de la comunicación es “ir consiguiendo que sea tu público el que te paga y que no sean (…) financiadores externos los que estén determinando tu sostenibilidad económica”, a través del pago de suscripción o membresía.

También subrayó que mantener el modelo económico de sostenimiento, que proviene a través de la asistencia de figuras externas no es el “ideal”, aunque manifestó que la cooperación internacional -refiriéndose a la decisión de Donald Trump de acabar con los programas de ayuda y asistencia humanitaria internacional- son necesarios para “apuntalar situaciones endebles”.

Fortaleza y resiliencia caracteriza el periodismo en América Latina

A pesar de las circunstancias difíciles y numerosas por las que atraviesa la profesión en América Latina, el profesor de la Universidad de Navarra, señala que los periodistas de la región están demostrando “fortaleza y resiliencia” al momento de buscar alternativas para evadir contextos de vulnerabilidad a la libertad de expresión.

Asimismo, identificó que uno de los factores que pone en peligro el trabajo periodístico y la relación de los medios con sus audiencias, es la desinformación. “La gran amenaza de la desinformación es que siempre corre a una velocidad mayor que la capacidad de desmentirla, y en ese sentido pareciera que la única reacción posible o la única solución posible es la madurez o la educación de las audiencias”, considera Salavarría.

En ese contexto, subraya que los medios están adoptando un “modelo anticipatorio proactivo” de verificación de información

Al ecosistema informativo se suman las redes sociales

Luego de la aparición de la Inteligencia Artificial, los medios de comunicación digital han reportado disminuir sus métricas relacionadas al número de visitas a sus páginas web, una tendencia que, al parecer, es global y que está relacionada a las respuestas instantáneas que genera la IA y herramientas como Gemini en Google Chrome.



Salaverría considera que a pesar de que esa situación es complicada para los medios, ve un componente positivo porque “les va a obligar a replantearse su aproximación hacia esos buscadores y hacia esas redes sociales”.

Redes sociales promueve la polarización

El experto menciona que las redes sociales “no tiene como criterio fundamental la veracidad, sino la interacción”, de manera que en su mayoría del contenido que se comparte y que genera interacción en las plataformas digitales de comunicación global son “falsos y más polarizados”. Y que por otro lado las posiciones ideológicas menos extremas terminan siendo silenciadas por los discursos de odio.

“Lo importante no es que algo sea cierto o falso para las plataformas digitales, lo importante, insisto, es que genere mucho ruido, porque ahí es donde alcanzan su negocio real”, enfatiza.

“Soy realista, entiendo cuáles son las dificultades y los problemas que aquejan al trabajo periodístico, pero al mismo tiempo estoy convencido de que lo peor que uno puede ser (…) es pesimista. En una pregunta anterior me decías, ‘El trabajo periodístico ya no tiene el atractivo, el aura que tenía en el pasado’, esto yo no lo veo necesariamente como algo negativo. Quizá lo que está haciendo el hecho de que el periodismo no tenga ese magnetismo profesional que tenía en el pasado, es que solamente aquellas personas que tienen una verdadera vocación empiezan a interesarse por esta profesión”, finaliza Salavarría.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país