Costa Viva: acciones comunitarias para proteger los ecosistemas del litoral venezolano

Un oleaje suave que acaricia los pies. Una arena blanca calentada por el sol. Botellas de plástico erosionadas por el Mar Caribe. En las playas de Chichiriviche, en el estado Falcón, Esther Terrero recoge las chapas de metal y de plástico que consigue entre los manglares.



Era la mañana del 26 de junio de 2025, y Esther recogía los desechos sólidos de su localidad como lo hace al menos una vez por semana. Nunca le falta basura por recoger. Según estimaciones a través de imágenes satelitales en la plataforma The Ocean Cleanup, cerca de 26.600 kilogramos de plástico se asientan en las costas del Refugio de Fauna Silvestre Cuare, en el Parque Nacional Morrocoy y en la ciudad de Tucacas, todos en la costa oriental del estado Falcón, cerca de

Chichiriviche.



Con lo que ella consiguió en las costas creará artesanías sobre la fauna marina.



«Lo que hago tiene un sentido: enseñarle a los vecinos y a los turistas que es necesario proteger a las playas, que la labor de cuidar el ambiente no es algo de un solo día y ya. Es necesario trabajar hacia un desarrollo sustentable a largo plazo, porque no tendremos playa en el futuro cercano si no se hace», dice Torrero, de 54 años, miembro del Colectivo de Artesanos de Chichiriviche.