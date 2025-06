“No es un delito haber sido ministro y no robar”: El video que dejó grabado Rodrigo Cabezas

Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y profesor universitario, grabó un video antes de ser arrestado en el que advierte que “cualquier persecución o secuestro en su contra violaría sus derechos políticos y civiles”.

En un video difundido en las redes sociales del partido Voluntad Popular, Rodna Cabezas, hija del exministro, publicó el audiovisual en el que denuncia que su padre lleva más de cinco días desaparecido.

“No es un delito haber sido ministro de Finanzas y no robar. No es un delito expresarse cívica, pacífica y democráticamente para reclamar un nuevo país. Cualquier persecución o secuestro de mi persona será una clara violación de mis derechos políticos, de mis derechos civiles y una descarada violación de mis derechos humanos”, advirtió Cabezas en el video.

El pasado lunes, 16 de junio, Rodna Cabezas junto al abogado Larry Molero, en entrevista con el periodista Vladimir Villegas, afirmaron que han visitado varios centros penitenciarios y no dan con el paradero del exministro.

“No sabemos dónde está, he visitado varios centros penitenciarios buscándolo y no sabemos donde está, él no ha sido presentado ante los tribunales competentes”, dijo.