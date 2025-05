Las Perlas de Manuel Rosales: “A los que hicieron todo para que yo perdiera, ojalá no se arrepientan”

Manuel Rosales, el hombre que parecía invencible en el estado Zulia, el que hizo a un lado sus aspiraciones presidenciales en 2024 para cederle el puesto a Edmundo González Urrutia, quedó como la guayabera en la llamada tierra del sol amada el pasado domingo 25 de mayo, fecha en la que se llevaron a cabo los comicios regionales y legislativos.

Rosales perdió la gobernación de la entidad occidental ante el chavista Luis Caldera, quien se alzó con la victoria (según cifras del Consejo Nacional Electoral) con un 64,65%.

Desde el Palacio de Gobierno en Maracaibo, Rosales, abanderado de Un Nuevo Tiempo y dos veces gobernador del Zulia ofreció declaraciones a los medios de comunicación luego de su derrota.

Estas fueron algunas de las perlas que soltó:

–”Había un plan terrible permanente en mi contra nacido de abstencionistas y radicales y que eso se sumaba y combinaba a lo del oficialismo”.

–Se sumaron dos fuerzas para derrotarme en el Zulia, se unieron en la misma idea que conspiraba para que yo perdiera las elecciones”.

–”Esta elección no es solo una enseñanza, sino también se convierte en una exigencia de la presentación de un plan real para el país de quienes han promovido la abstención ¿Para donde van y hacia dónde conduce esa política”.

–”Yo hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento”.

–”Yo perdí, no negocié mi reelección. Si otro tiene otra solución, que la presente”.

–”Seguiremos en la ruta electoral, aun con los dolores que nos cause, seguiremos sin pausa al lado de la gente”.

–”Hoy no se acaba la política, hoy se inicia un nuevo capítulo”.

–”Como demócrata hice lo que me correspondía, asumir la ruta electoral, una vía para intentar salir de la conflictividad en el país”.

–”Un Nuevo Tiempo es una estructura de carne y hueso poderosa y sigue vivito y coleando”.

–”Quienes promueven la abstención dicen que el cambio está a la vuelta de la esquina”.

–”Yo me reúno con quien sea, algunos me criticaron porque me reuní con el presidente Maduro, él era el presidente”.

–”La única salida que tenemos para salir del conflicto político es la negociación, no hay soluciones mágicas…tengo profundas diferencias con los potes de humo”.

–”La reforma electoral y constitucional hay que debatirla, no nos vamos a esconder”.

-”Venezuela debe estar produciendo alrededor de 10 millones de barriles diarios…las sanciones le caen a los de abajo”.

–”Al nuevo gobierno regional le deseamos suerte, al señor Luis Caldera le deseamos éxito…no solo estoy dispuesto a reunirme con él, sino a apoyarlo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.