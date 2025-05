Capriles tras votar: “La abstención es la nada, escribiendo en redes no sacaremos a Maduro”

Después de ejercer su derecho al voto este 25 de mayo en el Colegio Santo Tomás de Villanueva de las Mercedes, Caracas, el excandidato presidencial y actual candidato al parlamento, Henrique Capriles Radonski, reconoció que había poca afluencia de votantes y lo atribuyó tanto al desánimo por los resultados de las presidenciales como a la última arremetida de persecución política en el país.

“Todos sabemos que llegamos a un proceso electoral en el marco de un desánimo, de una decepción que hay en el país, producto de lo que pasó el año pasado. Tenemos diversas opiniones, yo soy de los que cree que para reivindicar lo que este pueblo tiene el corazón hay que expresarnos. Yo respeto a la gente que no sale a votar, pero creo que es un error. Mientras podamos votar, hay que hacerlo, al país le costó mucho tener el derecho al voto. Y creo que este gobierno, como llegó a este proceso, no quieren que votemos, es más que obvio”, opinó.

El dirigente expulsado de Primero Justicia admitió que “no se chupa el dedo” y que sabe que votó en un centro donde la gente no acudirá a sufragar: “Pero no lo estoy haciendo por si es popular o no es popular, creo que es lo correcto, y en la vida hay que hacer lo correcto aunque sea impopular lo que estás haciendo. Me tardé 20 segundo en votar, ¿cuánta gente va a participar, cuál va a ser el porcentaje? Yo no estoy acá por eso. En dictadura sí se vota, yo no creo en eso de que en dictadura no se vota, mientras la dictadura te permita votar, vota contra la dictadura, exprésate, precisamente la manera de no pasar la página del 28 de julio es expresándote, no creo que con el silencio vamos a derrotar este gobierno”, expresó.

Libreto “de terror” para propiciar la abstención

A juicio de Capriles, las últimas 48 horas de “terror e intimidación” fueron un libreto dirigido no a los que se iban a abstener, sino a quienes querían participar del proceso, al tiempo que sostuvo que se debe “retornar a la política” para lograr la libertad de los presos políticos.

“El libreto del terror fue dirigido contra quienes queremos expresarnos el día de hoy, para que nuestros testigos no acudieran al centro de votación. Pero en la medida en que pueda regresar al país la política y podamos abrir espacios políticos en el país creo que vamos a lograr la libertad de los presos. Estas últimas 48 horas han sido de terror, intimidación, de volver al libreto para que mucha gente hoy se abstuviera, porque conocemos la clase de gobierno y sabemos que lo único que busca es sembrar miedo y terror. Frente a eso tenemos que expresarnos, la indignación que sentimos hay que convertirla

en acción y expresión, es lo que creo, respetando las otras apreciaciones”, amplió.

“No se sacará a Maduro escribiendo desde las redes sociales”

El dirigente político consideró que se debe insistir en un cambio “electoral, democrático y pacífico” en Venezuela. “Quien pisotea las leyes es Maduro, tenemos que persistir en que la política sea lo que prevalezca y que la negociación”, apuntó.

Recordó, en ese sentido, que hay una reforma constitucional en proceso y pidió no quedarse de brazos cruzados.

“Probablemente, cambiará la forma de Constitución del Estado, quién sabe si seguirán existiendo las alcaldías, y entremos en una dinámica de gobiernos comunales que al final, es el gobierno desmontando la forma de votar, el voto universal, secreto y directo y apuntalando hacia una elección de segundo grado en la que, sin tener mayoría, puedan sostenerse en el poder. ¿Qué vamos a hacer, vamos a quedarnos callados o a luchar?, preguntó.

“La oposición tiene que estar en cualquier espacio, tener voz para luchar (…) ¿Cuáles han sido los mejores momentos

de la oposición? Cuando ha luchado y ha estado presente. No creo que escribiendo desde las redes sociales vamos a cambiar a Maduro del poder”, destacó.

Por último, aseveró que la táctica de la abstención no ha tenido resultados positivos en el pasado.

“La abstención para mí es un error, siempre la hemos pagado caro. Abstenerse para mí es la nada, la abstención es la nada y los venezolanos no podemos caer en la nada, porque después nos vamos a arrepentir, como nos hemos arrepentido cada vez que hemos ido por el camino de la abstención”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país