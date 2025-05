Capriles: El gobierno pretende que la elección del 25M sea clandestina

El exgobernador de Miranda, dos veces candidato presidencial y ahora candidato a diputado por la Asamblea Nacional Henrique Capriles Radonski denunció que el gobierno de Nicolás Maduro persigue llevar a cabo una elección clandestina este domingo 25 de mayo.

“El gobierno quiere que el próximo domingo esto sea una elección clandestina, porque ha hecho todo lo contrario a lo que debería hacerse, que es dar información sobre las elecciones”, dijo el exmandatario regional.

Capriles señala que a días de los comicios regionales y legislativos hay gente que no sabe que hay un proceso electoral en puerta y mucho menos conoce el rostro de los candidatos.

“No han entregado la boleta electoral, no pusieron los puntos de información, prácticamente no hay publicidad. Lo que quieren es que la gente no salga a votar, porque a lo que más miedo le tiene este Gobierno es al voto de los venezolanos”, destacó.

Capriles, quien se retiró de la elección primaria ganada por amplio margen por María Corina Machado, optó por inscribirse en la contienda pese al llamado a no votar de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), para este 25 de mayo están llamados a participar 21.485.000 ciudadanos, para seleccionar un total de 569 cargos, entre ellos 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales.

Aunque el CNE no ha publicado la Gaceta Electoral, fuentes internas del organismo indicaron que se ha cumplido con el 85% del cronograma y quedan pendientes el 40% de las auditorías al sistema.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.