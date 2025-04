“Es una persona con daños cognitivos” y otras perlas de Saab contra Boric por caso Ronald Ojeda

Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta Constituyente y ratificado por la AN de corte oficialista, acusó al gobierno de Chile de usar el caso del asesinato del exexmilitar venezolano Ronald Ojeda para afectar la imagen del gobierno de Nicolás Maduro.

Saab fijó se refirió en duros términos al tema luego de que el pasado viernes el ministro chileno de Exteriores, Alberto van Klaveren,

sostuviera una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a quien entregó «antecedentes y elementos» sobre el crimen de Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Para Chile, la información consignada podría ser de utilidad para la investigación abierta por la CPI en 2021 de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La hipótesis de la indagatoria de la Justicia chilena apunta a que pudo tratarse de un crimen móvil político en el que intervinieron “agentes extranjeros”.

La primera respuesta del gobierno de Maduro vino de parte del canciller Yván Gil, quien expresó que el caso llevado a la CPI está “alimentado de patrañas” y que es “jurídicamente insostenible”. Las diligencias del gobierno de Boric también alteraron a Saab, quien lanzó varias perlas en una alocución pública este 31 de marzo que acá se reseñan.

#EsNoticia 🇻🇪🇨🇱 Tarek William Saab acusó al presidente de Chile, Gabriel Boric (@GabrielBoric), de usar el asesinato del teniente Ronald Ojeda para "dañar y afectar" la imagen del régimen venezolano



📲Más en https://t.co/q16M2L9YGH pic.twitter.com/TAOhJVSTVj — EVTV (@EVTVMiami) March 31, 2025

“Investigación mediocre”

“No veo un antecedente, en el hemisferio occidental, de una investigación más pirata y más mediocre, más ridícula, más llena de vacíos legales e incongruencias que la que presuntamente hizo la Fiscalía General de Chile sobre el caso Ronald Ojeda”.

“Boric tiene daños cognitivos”

“Pasa de manera infame a la historia de lo que no debe hacerse en derecho, en materia criminalística y criminología, es una clase magistral de lo que no debe hacerse, de lo más aberrado, bruto y cobarde que no solo vincula a la Fiscalía General de Chile, sino al presidente de esa nación que sabemos que es una persona con daños cognitivos básicos, que no sabe si va a caminar a la derecha o la izquierda, que se cae cuando camina, que no tiene una noción de lo que habla”.

“Buscan afectar la imagen de Venezuela”

“Él (Boric) sido el vocero contra Venezuela del caso Ronald Ojeda, instrumentando el lawfare, las guerras judiciales, dentro de lo que

es la guerra híbrida, para afectar la imagen de Venezuela (…) Yo directamente acuso al presidente Boric de haber orquestado, sirviendo a la narrativa que luego vimos en EEUU y en El Salvador de que todo lo que ocurra en el mundo es vinculada a una banda desmantelada, que no existe, mal llamada en su momento como Tren de Aragua”

“No es de izquierda”

“Boric no es de izquierda, pertenece a un gobierno de extrema derecha, herededo de Pinochet, que utilizó un lenguaje de izquierda en un

momento”.