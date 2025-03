“La única prueba de vida es el olor de la ropa sucia que recibimos”: Familiares de presos políticos en audiencia de la CIDH

En la audiencia del 192 Período de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se abordó la situación de los detenidos por motivos políticos en el contexto postelectoral en Venezuela.

Familiares de presos políticos, durante la conferencia relataron la situación de los que se encuentran detenidos en El Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina.

Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, expresó que han pasado más de siete meses desde que lo detuvieron y en ese tiempo no ha recibido ni una llamada ni una fe de vida de su esposo.

“Estamos ante un régimen que no solo encarcela también viola sus propias leyes. Freddy (Superlano) no ha sido presentado antge un tribunal, su defensa no ha podido verlo, lo único que han hecho es esconderlo”, dijo Silva.