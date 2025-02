Inicio

Voluntad Popular exige la liberación inmediata de Freddy Superlano tras 200 días en El Helicoide

Redacción Runrun.es Hace 4 mins

A través de un comunicado en X, antes Twitter, Voluntad Popular exigió la liberación de Freddy Superlano, uno de sus militantes más conocidos. El político cumple 200 días detenido en El Helicoide sin acceso a defensa privada ni visitas.

“Hoy son 200 días desde que la dictadura de Nicolás Maduro secuestró a nuestro hermano Superlano. Todos vimos cómo se lo llevaron en Caracas, a plena luz del día, violando todos sus derechos”, expresó la tolda en la red social.

Añadieron que “Desde entonces la dictadura lo ha mantenido recluido en El Helicoide, sin acceso a sus familiares ni abogados, y a pesar de haber sido beneficiado con medidas cautelares por la CIDH”.

Sin constatar estado físico

En una manifestación al frente del Ministerio Público, el jueves pasado, Aurora Silva aseguró que no han podido constatar el estado físico del político.

“No he podido ver ni constatar el estado físico de mi esposo. No sé si está siendo torturado físicamente y por eso es que no me dejan verlo. No hay motivo por el que Freddy deba estar detenido, no ha cometido ningún delito”, sentenció, de acuerdo a lo reseñado por Tal Cual.

Silva ha asistido a todas las manifestaciones de los familiares de los presos políticos. También entregó una carta al defensor del pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, en la que piden que se le restituya el derecho a las visitas y que respeten los derechos humanos de las personas detenidas por razones políticas.

El coordinador del partido naranja fue detenido el pasado 30 de julio en Caracas tras una persecución que incluyó disparos al vehículo en el que se trasladaba y un choque intencional para interceptarlo. El incidente ocurrió en la avenida principal de Sebucan, en el municipio Sucre, según imágenes difundidas en redes sociales que documentaron el operativo.

De acuerdo con los testimonios y las grabaciones, el líder opositor viajaba en compañía de Renso Salinas, su asistente, cuando fueron perseguidos por varios vehículos. Los atacantes dispararon contra el automóvil en el que se movilizaban y luego lo chocaron repetidamente hasta lograr detenerlo. Tras la interceptación, ambos fueron arrestados por los agentes involucrados en el operativo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.