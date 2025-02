Madres de presos políticos piden ante la Fiscalía la revisión de 62 expedientes

“Libertad para nuestros hijos”: con esa consigna se reunieron el pasado 10 de febrero las madres de presos políticos al frente del Ministerio Público, en Caracas, para exigir que sean liberados.

En la actividad organizada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad le plantearon al fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN oficialista, Tarek William Saab, la necesidad de impulsar una Ley de Amnistía General.

En el documento, piden la revisión de 62 casos y libertad plena para sus hijos, pues los excarcelados en contexto postelectoral han salido con medidas cautelares como régimen de presentación cada quince días.

“Son inocentes, no son terroristas”, gritaban las madres al frente del organismo. En la actividad se concentraron más de 40 madres y muchas de ellas viajaron desde las regiones del país hasta la capital.

Alicia Margarita Mendoza, una madre de 56 años, expresó que su hijo “es un muchacho trabajador” y que no merece estar detenido porque no hay pruebas en su contra. El joven, de 25 años, fue detenido hace seis meses y su mayor deseo es que lo liberen. Afirmó que su hijo es el sustento de la casa.

A la concentración también asistió Adriana Briceño, esposa de Ángel Godoy, detenido el 11 de enero de este año. Briceño alertó sobre el estado de salud de su esposo y sostuvo que no tiene certeza si le están dando medicamentos.

“No he tenido comunicación con mi esposo, que se encuentra en el Helicoide. Me recibieron los medicamentos, pero no tengo la certeza de que él los está consumiendo”, expresó durante el encuentro.