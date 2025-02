Inicio

Reclaman liberación de Jesús Armas a 60 días de su detención

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Activistas, políticos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos exigieron la liberación del dirigente político Jesús Armas, quien se aproxima a sesenta días de detención.

A Armas lo detuvieron la noche del 10 de diciembre de 2024. Seis encapuchados lo metieron a la fuerza en una camioneta Fortuner plateada en horas de la noche. De acuerdo al Comité por la Liberación de los Presos Políticos, Armas se encontraba en un establecimiento de Las Mercedes, municipio Baruta.

“60 días de desaparición forzada. Jesús Armas sigue detenido arbitrariamente en El Helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Sin visitas, sin abogados, sin justicia. El silencio no es opción. Exijamos su libertad”, se lee en un mensaje de Un Mundo sin Mordaza publicado en la red social X.

Elisa Trotta, defensora de Derechos Humanos, escribió en la misma red social que la privación de la libertad de Armas es un “dolor” tanto para su familia como para los ciudadanos que asistía en distintas comunidades caraqueñas.

El pasado 3 de febrero Sairam Rivas, activista social, reiteró sus denuncias de que a Armas le han negado el derecho a la defensa y el debido proceso.

“Jesús ha sufrido torturas físicas y psicológicas en su cautiverio. Su detención es arbitraria, sufre desaparición forzada y le han negado sus derechos fundamentales. Exigimos su libertad y la de todos los presos políticos”, expresó.

En una entrevista este 7 de febrero, Rivas destacó que Armas estuvo los primeros siete días de su detención en desaparición forzada, una práctica “sistemática que ha caracterizado las detenciones en Venezuela durante los últimos meses”.

“Los familiares no tienen acceso a los detenidos, se les impide una llamada, se les viola el derecho a la defensa (…) Jesús recorrió varios centros de detención dos semanas antes de llegar al Helicoide, sin derecho a sus abogados, sin defensa privada, aislado y en incomunicación prolongada como tantos otros que están ahí, no tiene acceso a visitas, llamadas ni a comunicación con el exterior”, sumó.

Además de dirigente político y activista social, Armas es profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Comando Con VZLA en Caracas.

El Gobierno señala a Armas por su presunta participación la contratación de personas con el fin de provocar disturbios.

Saab: En Venezuela no hay desaparición forzada

A principios de enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección cautelar al exconcejal de Caracas entre 2013 y 2018.

En el documento, destacaron que luego de que Armas fue detenido sus familiares y representantes legales visitaron los centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), “donde las autoridades negaron reiteradamente su presencia”.

“Sus familiares interpusieron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de la República y una queja en la Defensoría del Pueblo; sin obtener respuesta ni constancia del inicio de una investigación. Asimismo, intentaron presentar un recurso de Habeas Corpus en varias ocasiones ante los Tribunales Penales de Caracas, pero tal recurso no fue recibido debido a que no había la autorización de un superior”, reclamaron.

En el mismo texto, se lee que el 17 de diciembre se supo que Armas había estado detenido en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), “donde habría sido torturado mediante asfixia mecánica”. Dos días después, la pareja de Jesús Armas informó que recibió noticia de que fue trasladado al Sebin, en El Helicoide.

Pese a las distintas denuncias de que en Venezuela los presos políticos son detenidos y aislados de sus familias y sus allegados pueden pasar hasta meses desconociendo el sitio de reclusión, el fiscal del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, negó en una entrevista a BBC Mundo que en el país existiera la desaparición forzada.

“La desaparición forzada es el secuestro, la no presentación ante un órgano policial o judicial de la persona y su posterior asesinato. Una desaparición forzada exprés no existe. No se pongan a inventar cosas que no son una desaparición forzada … (En Venezuela) Se detienen a personas porque cometieron hechos punibles y entonces ya quieren buscar la figura que no consiguen. Ahora quieren inventar una nueva figura de desaparición forzada. No, son detenciones y las personas luego son presentadas ante los órganos correspondientes, son imputadas y se les hace el juicio”, sostuvo Saab.

