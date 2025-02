Inicio

Se necesita más de un salario integral por semana para adquirir “Cesta Cedice”

Redacción Runrun.es Hace 6 mins

Según los cálculos del Observatorio de Gasto Público (OGP) de la ONG Cedice Libertad, se necesita más de un salario integral por semana para adquirir la “Cesta Cedice”.

En nota de prensa de la organización, se informó que el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia, alcanzó el valor de 34.185,83 Bs.

“Este nivel de consumo exige 4,56 salarios integrales de Bs 7.494,5 es decir, poco más de un salario integral por semana. La misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 647,36 US$/mes, lo que representa una disminución de -1,23% en la segunda quincena de enero”, señala el informe.

Con relación al costo de la cesta básica de Cedice Libertad en las ciudades antes mencionadas, la investigación del OGP arrojó que en Caracas la canasta tuvo un mayor valor de Bs. 38,562,12 ó 741,93 US$, seguido de Maracaibo por un monto de Bs 34,088,09 o su equivalente a 643,02 US$, mientras que en Valencia, el precio se ubicó en Bs. 29, 517,70 ó 556,94 US$.

En enero también hubo variaciones tanto en dólares como en bolívares de los principales rubros. Alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal y transporte fueron los que más tuvieron variaciones en la cesta de Cedice Libertad que, a continuación se detallan en el siguiente gráfico:

Amenaza hiperinflacionaria

Según reporta el estudio, la inflación de enero bajó -058% en bolívares y -2,33% en dólares “debido a la ralentización de la actividad económica propia del primer trimestre, la leve disminución del tipo de cambio y al inicio del periodo de declaración y pago del impuesto sobre la renta por parte del Seniat”.

El observatorio enfatizó que desde el último trimestre de 2022 la presión inflacionaria ha vuelto a ser tema de preocupación y asoma nuevamente el temor a la hiperinflación.

