Durante el año 2024, Venezuela experimentó una carga significativa de desinformación, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a través de una red de cuentas falsas y discurso de odio para manipular a los electores y desacreditar a los líderes de la oposición. Este panorama podría repetirse en 2025, pues se prevé que los contenidos de este tipo abundarán en redes como Tiktok y Facebook.

Así lo señalaron expertos de verificación de hechos durante un conversatorio de Twitter Space titulado “Desinformación en Venezuela: Lo que verificamos en 2024”, transmitido el 21 de enero a través de la cuenta de Cotejo.Info.

El foro virtual contó con la participación de Adrián González, director de Cazadores de Fake News, Jeanfreddy Gutiérrez, director de Cocuyo Chequea y Valentina Gil, periodista de Es Paja.com.

El investigador digital Adrián González aseguró que, en Venezuela, la mayor carga de contenidos desinformativos, incluyendo bulos y cuentas falsas que intentaron manipular la conversación en línea, giró entorno al proceso electoral de las presidenciales del 28 de julio.

Agregó, que durante la precampaña, circularon falsos audios de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero “la audiencia ya estaba alerta a este tipo de estrategias de manipulación”.

También señaló que durante el período poselectoral el contenido desinformativo estuvo enfocado en la disputa del reconocimiento de las actas emanadas por las máquinas electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, Valentina Gil comentó que circuló una cantidad significativa de contenidos desinformativos sobre quién iba a ser designado sustituto de María Corina Machado como candidata. “Tras la designación de Edmundo González Urrtuia como candidato de la oposición empezamos a verificar una gran cantidad de bulos sobre él”, dijo la periodista.

Añadió que la opacidad de parte del arbitro electoral potenció terreno a la desinformación en las distintas plataformas digitales.

Mientras que Jeanfreddy Gutiérrez aseveró que durante ese período también circularon desinformaciones sobre la nacionalidad de Corina Yoris, en ese momento precandidata opositora.

Otra de las irregularidades que las iniciativas de fact-checking detectaron fue la presencia de agencias en República Dominicana que operaban impulsando la desinformación en Venezuela a través de la compra de anuncios.

En cuanto a los principales actores que promovieron la desinformación en 2024, los expertos detectaron una maquinaria de propaganda oficialista que intento moldear la percepción pública utilizando videos manipulados y bulos.

“Nicolás Maduro fue el personaje político que más se analizó. De todos los candidatos fue el que más dijo mentiras. Además aprovechaba los organismos públicos para difundir estos contenidos”, explicaron.

“El vacío informativo se llena con suposiciones. El Estado no solamente te miente sino que no da información de entrada. Eso afectó el proceso electoral porque no había educación electoral”, dijo la periodista de Es Paja.com.