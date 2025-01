Inicio

Los siete principios que propone María Corina Machado para el “round definitivo y ganador”

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, presentó este domingo, 19 de enero, siete principios que serán una guía para el “round definitivo” en la “lucha por la libertad y la democracia”.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Machado consideró que se ha “cohesionado el apoyo de todo el mundo democrático con nuestra causa por la democracia y la libertad de Venezuela”.

“El régimen hoy está aislado internacionalmente, acorralado dentro del país y fracturado en su seno. La represión es lo único que le queda y esta no es una estrategia sostenible y mucho menos una muestra de fortaleza real”, añadió.

Para Machado, la “represión desbocada es un indicador de que el equilibrio de poder está cambiando porque ellos se sienten cada vez más vulnerables”.

“Con estos siete principios de guía vamos ahora al próximo round, que va a ser el round definitivo y ganador. Aquí nadie se detiene hasta conquistar la libertad y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Esta lucha es hasta el final y vamos de la mano de Dios”, dijo Machado.

A continuación se presentan los siete principios planteados por Machado.

El mandato popular del 28 de julio debe “entrar en vigor cuanto antes”

María Corina Machado señaló que el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las elecciones presidenciales, los venezolanos emitieron “un mandato popular y soberano que debe ser acatado y entrar en vigor cuanto antes”. Señaló que ese mandato “no prescribe”.

“Es una deuda que este régimen tiene pendiente con todos nosotros. Es una deuda vital porque de ella depende nuestro futuro y el de nuestros hijos y es una deuda que los venezolanos vamos a cobrar”, dijo.

Corresponsabilidad ciudadana incluyendo a militares y policías

El segundo principio es el de la “corresponsabilidad ciudadana”. Sobre eso, Machado insistió en que todos tienen “la obligación de hacer cumplir el mandato soberano del 28 de julio”.

“Debemos entender que quien no es parte de la solución es parte del problema y esto aplica para todos los venezolanos, pero muy particularmente para los ciudadanos militares y policías, quienes tienen el deber de defender a nuestra población, a nuestro territorio y a nuestra constitución”, expresó.

Machado señaló que los civiles han hecho “impecablemente” su trabajo y lo vamos seguirán haciendo. Pero a militares y policías les dijo: “Faltan ustedes. Las armas de la nación son para defender a la nación”.

Una lucha justa, legítima y legal

El tercer principio que planteó Machado sostiene que la “lucha por el cumplimiento de un mandato soberano es justa, legítima y legal porque procura derrotar a un régimen criminal y procura reinstaurar la vigencia de la Constitución Nacional”.

En ese sentido, señaló que los venezolanos tienen el derecho “de reunir toda la fuerza que sea necesaria para hacer valer ese mandato soberano del 28 de julio”.

Unidad nacional

El cuarto principio es el de la “unidad nacional”, la cual, según expresó Machado, se ha construido a lo largo del camino que “nos llevó a la victoria del 28 de julio”.

“Juntos derribamos todas las barreras que el régimen criminal pretendió levantar entre los venezolanos a punta de mentira y calumnia”, sumó.

Al respecto, insistió en que funcionarios públicos, policías, militares, “también tienen que ser partes de esta unidad nacional”.

“No nos defendremos hasta alcanzarlo. Eso sí, el único propósito de la unidad nacional es el de hacer valer el mandato soberano del 28 de julio y este país no admitirá maniobras con fines secundarios o proyectos personales de poder”, añadió.

Respeto al resultado de las presidenciales

El quinto principio, agregó la opositora, “señala que las elecciones son para elegir y no para lavarle la cara a la tiranía”, pues ese día “el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas”.

“El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática”, acotó.

Machado enfatizó en que quien “no respeta y no defiende el resultado del voto popular no tiene moral para pedir de nuevo el voto popular”.

La única negociación posible

En el sexto principio, Machado señaló que la única negociación posible que se tendría con el gobierno de Nicolás Maduro se hará para una “transición democrática y ordenada”.

Esa posible negociación, añadió la dirigente, “será conducida por el liderazgo que recibió este mandato en las primarias del 22 de octubre del 2023, y las presidenciales del 28 de julio del 2024″.

Gobernabilidad democrática

Finalmente, estableció que el séptimo principio es el de la “gobernabilidad democrática”.

“El pueblo de Venezuela nació para vivir en libertad y en democracia. Maduro y quienes sostienen esta tiranía deben tener esto muy claro. Faciliten el cambio por las buenas, porque a este bravo pueblo nadie podrá gobernarlo en dictadura”, expresó.

Venezolanos, Este mensaje, hoy 19 de enero, es para TODOS:

– Aliados internacionales: los venezolanos decidimos SER LIBRES; el momento de actuar es YA.

– Régimen: entiendan de una vez por todas que Venezuela NO ES gobernable en dictadura.

– Quienes quieren estar “con los dos… pic.twitter.com/bb6Ddv9Fn7 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 19, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.