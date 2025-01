Machado convoca a protestar el #9Ene y González envía mensaje a militares

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia difundieron un par de mensajes este 5 de enero, de cara a la toma de posesión del 10 de enero. El de Machado estuvo enfocado en convocar a los ciudadanos a protestar el 9 de enero, un día antes de la esperada fecha, mientas que González Urrutia dirigió sus palabras a la Fuerza Armada Nacional.

” Yo voy contigo. Este 9 de enero, todos a las calles, en Venezuela y el mundo, ¡gloria al Bravo Pueblo”, escribió Machado en el mensaje en la red social X que acompañó de un video en el que afirma que la fecha será registrada como el día en el que Venezuela “dijo basta”.

La dirigente de Vente Venezuela ha permanecido en la clandestinidad desde el 1 de agosto de 2024, luego de liderar un par de concentraciones tras las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador sin publicar resultados desagregados. En el mensaje compartido el 5 de enero adelantó que estaría presente en la protesta.

“La libertad no se suplica, se lucha, se conquista y se gana (…) Somos todos, salgamos llenos de confianza, paralizados no logramos el cambio. Sal, grita, lucha, es el momento de hacerles entender que hasta acá llegaron. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. Yo voy contigo, llegó la hora de abrazarnos en las calles de Venezuela”, expresa Machado en el audiovisual compartido.