Analista destaca que países que reconocen triunfo de Maduro no son regímenes democráticos

A casi cinco meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, las naciones del mundo se encuentran dividas entre quienes reconocen triunfo de Nicolás Maduro y quienes no reconocen los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y dieron por ciertas las actas presentadas por la oposición.

En una nota publicada en el portal el Correo del Caroní, el analista político Leandro Rodríguez explicó que los países que reconocen el triunfo de Nicolás Maduro no son regímenes democráticos, como es el caso de Rusia, China, Irán, Turquía, Corea del Norte, Serbia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Catar, Siria, algunas naciones de África y otras de origen árabe.

Para el politólogo todas estas naciones tienen algo en común: no son regímenes democráticos, siendo esto el punto de inflexión entre su tolerancia a la reelección de Nicolás Maduro, cuyo triunfo ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad internacional y su gestión enfrenta una investigación ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Los resultados del 28 de julio han sido reconocidos por países que tienen como característica transversal que no son democráticos. Hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de países africanos, de Irán, de Cuba, de Nicaragua… que son países no democráticos. Hablamos de 50 a 60 naciones que son las que están dando este apoyo a Nicolás Maduro. Ahora, el sistema democrático internacional que lo componen más de 140 naciones, ninguno de ellos ha dado el apoyo. Si bien no han dado un veredicto final y han mantenido un nivel de neutralidad, hay naciones que constituyen la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos… que sí reconocen el triunfo de Edmundo González”, expuso Rodríguez.