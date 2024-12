Inicio

Asilados en Embajada argentina denuncian que el constante asedio incluye “francotiradores”

Redacción Runrun.es Hace 55 mins

Dirigentes opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas dieron -por primera vez- una rueda de prensa este sábado, 14 de diciembre, donde reiteraron que están bajo constante asedio por parte de cuerpos de seguridad, incluyendo “francotiradores”.

Magalli Meda, jefa de campaña del Comando Con Vzla, advirtió: “Estamos en una situación de alto riesgo y no sabemos si podremos volver a conversar con ustedes. Nosotros 6 estamos próximos a cumplir 9 meses acá asilados y las situaciones son cada día más complejas”.

Durante el tiempo que han estado en la Embajada, apuntó Meda, han desarrollado “un trabajo importante en el Comando Con Vzla”. Asimismo, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a “aceptar la voluntad de todo un país. Es un abuso y la violación total a nuestros derechos”, dijo.

Por su parte, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del Comando Con Vzla, señaló que desde que llegaron a la sede diplomática han contado con el apoyo del gobierno de Argentina, pero siguen a la espera de salvoconductos. “Ha habido una interlocución importante con el gobierno argentino”, expresó.

No obstante, el vocero alertó que ya no son solamente 9 meses en esta la sede diplomática. “Estamos viviendo una asedio que no tiene precedente en Venezuela”, manifestó.

Sobre ese asedio, Omar González, jefe del Comando Con Vzla Anzoátegui, denunció que el acoso y hostigamiento han escalado, pues ni siquiera se les permitió “asomar la nariz fuera de la sede diplomática”.

“Esto se ha ido agravando. Ahora con el asedio, la prohibición de ingreso desde hace meses. Aquí no entra nadie sin la autorización de las policías del régimen de Maduro. Ahora ni siquiera los trabajadores de mantenimiento de la sede diplomática. Pero lo más grave es es el asedio por parte de agentes de seguridad, no solo las alcabalas, sino que han convertido el vecindario en centros de espionaje y francotiradores”.

Magalli Meda agregó que ellos están solos en la sede diplomática, pues el personal no está en el lugar por descanso festivo. “Esto es delicado; hoy está uno de ellos preso. El viernes fue detenido y hasta ahora no se sabe dónde está. Se cumplirán 2 días de su desaparición”, alertó.

Lo pasó y lo que viene

Magalli Meda se refirió a las elecciones presidenciales del 28 de julio, afirmando que la oposición ganó, señalando que lo que viene ahora “es un proceso donde tiene que legitimar la victoria”.

“Todo lo que ellos están haciendo es parte de un proceso de negarse aceptar la voluntad popular y no sabemos qué pueden hacer ellos en los próximos 26 días. Pero nosotros aquí ya lo que teníamos que hacer lo hicimos que era ganar una elección”, añadió.

Meda reiteró que los asilados no son “una amenaza para nadie”, sino “un equipo de trabajo” y “una pequeña parte de miles y miles de personas que están en todas las ciudades, pueblos y municipios de este país y son parte de la verdad de lo que ocurrió el 28 de julio”.

