“Necesitamos apoyo del mundo”: El llamado desde vigilia en Yare III

Otra vigilia por la libertad de los presos políticos detenidos en el contexto poselectoral tuvo lugar desde las 6:00 p.m. del 12 de noviembre en la cárcel de Yare III, estado Miranda. Mujeres, en su mayoría, presidieron la actividad en la que oraron y encendieron velas para pedir el retorno de sus seres queridos a casa.

María Eugenia Cadenas, hermana de uno de los presos políticos, remarcó que la actividad es una continuidad de actos similares que han tenido lugar en otros centros de reclusión, como Tocuyito y Tocorón.

El final de su declaración se confundió con el grito de libertad de las otras madres, hermanas, esposas y familiares presentes, quienes sostenían en sus manos carteles con los rostros de los presos políticos.

Los asistentes escribieron con la luz de las velas la palabra “justicia”. También, llevaron globos blancos como símbolo de paz.

La madre de Miguel González, uno de los detenidos en el contexto poselectoral, narró entre lágrimas el peregrinar que ha significado estos meses.

“Cómo es posible que me lo trajeron hasta acá, cuando yo ni siquiera dejaba a mi hijo irse al colegio solo, ni salir a afeitarse, mis vecinos lo saben, ustedes lo saben porque han llorado conmigo (…) A mi hijo me lo arrancaron de mis brazos, me lo quitaron de mi hogar, le hicieron un vil daño”, contó, al referir que luego de la detención tuvo que visitar distintos centros penitenciarios durante veinte días, porque no le daban información de su paradero.