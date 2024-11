Inicio

Las perlas de Diosdado sobre Edmundo González: “Tenemos un comité de bienvenida listo”

/ Cortesía

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Diosdado Cabello le envió un nuevo mensaje a Edmundo González Urrutia, a través de una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El ministro de Interior, Justicia y Paz, de la administración de Nicolás Maduro, afirmó que “tienen un comité de bienvenida listo”, en caso de que se presente el 10 de enero, día de la juramentación presidencial.

No es la primera vez que Cabello lanza unas perlas en contra de González Urrutia o de la oposición venezolana. En un discurso, hace dos semanas, manifestó que los gobernadores o gobernadoras que no reconocieran a Nicolás Maduro como presidente, no podrían participar en las elecciones de gobernaciones y alcaldías, programadas para el 2025.

Cabello añadió que “los perdedores” están usando un nuevo mecanismo para hablar mal del país. “Estas son mis actas y yo me autoreconozco. Lo hicieron aquí y en las próximas elecciones ustedes van a ver que ese va a ser el formato que van a aplicar”.

A continuación, las perlas más destacadas de Diosdado Cabello:

“Les interesa la violencia. Aquí fueron derrotados el 28 y han venido siendo derrotados todos estos días. ¿Se van a quedar quietos? No. Ellos van a seguir haciendo y promoviendo actos de violencia: Sabotajes, ataques al sistema eléctrico, ataques al sistema de agua, ataques a las instalaciones petroleras. Han atacado hasta hospitales”.

“La Interpol tiene sus mecanismos, pero detrás de eso, de esa negativa, está ese cuento de los perseguidos políticos. Son muy cobardes, quieren prender el candelero aquí en Venezuela y se van huyendo y dejan a su gente que no entienden qué ocurrió. De todas maneras, hay un amigo mío que le tiene un comité de bienvenida porque él viene a juramentarse el 10 y lo vamos a esperar en el aeropuerto”.

“Él dice que se va a juramentar aquí en Venezuela. La justicia siempre llega y les va a llegar a todos ellos”.

“Ramón Guillermo Aveledo es un inmoral que pide amnistía, cuando él no fue capaz de darle amnistía a 35 jóvenes en la masacre de Cantaura, todos menores de 35 años. Esa fue la amnistía que él debió haber aprobado y promovido, cuando era secretario de Luis Herrera Campins”.

“Los asuntos de Venezuela, los resuelven los venezolanos. La conclusión es que deben respetar a nuestro país y qué bueno que el presidente Lula esté asumiendo esa posición. Nunca es tarde”.

Sobre la lucha en contra el crimen organizado:

“La revolución bolivariana trabaja en la seguridad y la paz, sin la necesidad de la opinión de parásitos como Juan Guaidó. Ese lo que está esperando es que alguien lo nombre para ver si le dan un espacio. Aquí en Venezuela estamos trabajando en una sola maquinaria por la tranquilidad”.

“¿La derecha va a dejar de atentar en contra la tranquilidad del país? No. Ellos van a seguir, porque el origen de ellos, repito, es la violencia. Solo con la violencia ellos tendrían algún sitio de donde arrancar”.

“Aquí en Venezuela es todo tranquilito. Paz, tranquilidad, y paz, paz, paz. Nos merecemos eso, después de tantas luchas y después de haber vencido al fascismo el 28 de julio y lo seguiremos venciendo”.

Sobre las elecciones en Estados Unidos:

“En Estados Unidos tienen su propio sistema. Si a mí me preguntan si hay democracia, para mí no hay. Régimen bipartidista. Aquí lo vivimos durante cuarenta años y vimos las consecuencias que tuvo en este país. Y ellos se proclaman “los padres de la democracia”, pero eso es problema de los señores estadounidenses, ojalá cumplan las promesas de terminar con la guerra, ojalá”.

“Ojalá se acabe la masacre y el genocidio en contra del pueblo palestino. Ojalá se le ponga un parao’ al fascismo en Ucrania y se acabe esa guerra. Ojalá se acabe el apoyo que le han dado al fascismo en Ucrania”.

“Al presidente de Estados Unidos le toca gobernar, a partir del 20 de enero, él verá. Nosotros hemos mantenido nuestra posición de respeto, no exigimos más nada. Venezuela tiene todo el petróleo que necesita el mundo por 100 años, lo único es que hay que pagarlo y cuentas claras conservan amistades. Y le tocará al presidente de Estados Unidos y al presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moros. El presidente ha enviado un mensaje claro”.