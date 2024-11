Inicio

Trasladan 27 presos de sedes del Cicpc de Lara tras huelga de hambre por hacinamiento

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

Privados de libertad de cuatro sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Lara, donde en tres de ellas los reos mantienen una huelga de hambre exigiendo traslados a centros penitenciarios debido al hacinamiento en los calabozos del cuerpo detectivesco, fueron trasladados este viernes 8 de noviembre.

De acuerdo con una nota de prensa de la ONG Una Ventana a la Libertad, este viernes 8 de noviembre, familiares de los reclusos protestaron frente al Circuito Judicial Penal y fue luego de esto que las autoridades del Ministerio Público y tribunales atendieron una de las peticiones de las protestas.

Los traslados de reos y reas con sentencias firmes y en proceso de cumplimiento de penas se ejecutaron desde los Centros de Detención Preventiva hasta un centro penitenciario del estado Carabobo (que no se precisó si sería Tocuyito o Fénix). En total, según informó la ONG, trasladaron a 27 presos provenientes de cuatro calabozos del Cicpc.

“Fiscales y jueces llegaron a los Cicpc y ordenaron traslados y dicen que atenderán al 50% de los privados y privadas que están en huelga de hambre. Ese porcentaje debería ser 100 presos de todos los Cicpc en huelga y apenas movilizaron a 27. Además esas autoridades que visitaron los calabozos atendieron a los presos con prepotencia y no atendieron con detalles a todos los que están en huelga”, fue la denuncia que hizo uno de los familiares que están monitoreando día a día esta manifestación de los presos.

Por otra parte, los parientes de los reclusos denunciaron que las autoridades judiciales y del Cicpc no aportan mayor información ni de la respuesta que quieren del Ministerio ni del estado de salud de algunos reos que sufren de distintas patologías.

“Queremos también que atiendan a los privados de libertad que están en Cabudare que se encuentran en hacinamiento, muchos de ellos no tienen celeridad procesal y otros tienen sentencia firme y no los trasladan a los centros penitenciarios que dicta el tribunal. Las autoridades y el gobierno nacional también deben comprender la angustia, ansiedad y desespero que le causa esta situación de zozobra a los familiares de los privados. Hay muchas personas adultas que no tienen paz debido a estas situaciones”, declaró la familiar de uno de los privados que se encuentran en Palavecino.

Un privado de libertad se descompensó

Según la organización Una Ventana a la Libertad, producto de la huelga de hambre en Zona Industrial un privado de libertad tuvo que ser trasladado al hospital Barrio Unión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para que fuera atendido.

A las 6:00 de la tarde del jueves 7 de noviembre, funcionarios del cuerpo detectivesco llevaron a Víctor Calles hasta el centro de salud para que recibiera asistencia médica debido a que se descompensó y deshidrató producto de la huelga de hambre. El hombre -presuntamente- es diabético y después de que fuera atendido lo llevaron hasta el Bloque de Búsqueda para que se recuperara.