María Corina Machado: “A él solo le queda negociar una transición democrática“

Lucia Pietrini Hace 4 horas

En entrevista con el medio Folha de São Paulo, después de tres meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la líder opositora, María Corina Machado, reiteró que lo que esta haciendo el gobierno de Nicolás Maduro ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que la comunidad internacional debe adoptar una posición más firme frente a Maduro para llevar al alto mando a la negociación de una transición democrática.

”Hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a dar incentivos y garantías”, pero insistió que toda negociación debe partir del reconocimiento del 28 de julio, que de acuerdo a las actas publicadas por la oposición, resultó ganador Edmundo González Urrutia.

Machado manifestó que para llegar a ese punto, el gobierno debe sentir que ”su permanencia en el poder cada día es más complicada”, y mencionó el amedrentamiento contra periodistas y sus familias, y el encarcelamiento de más de 60 jóvenes y niños en condiciones de tortura.

”Pero Maduro siente que él puede hacer todo esto y el costo es cero”, declaró y añadió: ”Sabe que nunca va a recuperar la legitimidad porque todo el mundo sabe que le dimos una derrota apabullante”.

La líder apuntó que el gobierno se mantiene con tres pilares y manifestó que ”el brazo armado, para el cual usan algunos sectores de los militares, de la policía y paramilitares – colectivos- (…), un brazo represivo judicial, que son siempre los mismos jueces los que han llamado todos estos tribunales de terrorismo (…) Y el tercer pilar, la plata que le entra por la vía de las actividades ilícitas.”

Campaña cuesta arriba

Machado también mencionó las dificultades que enfrentó durante la campaña presidencial, donde no tuvo presencia en ningún medio del estado, ni fondos para campañas, y sufrió bloqueos en carreteras y hoteles en sus recorridos. ”Aún así arrasamos. No pueden pasar la página. Nadie puede desconocer esa verdad y no permitiremos que el mundo lo haga tampoco”.