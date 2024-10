Inicio

La Conversa de ARI | Tono Calleja Florez: “En las grabaciones entre Aldama y Giménez se refieren a Delcy Rodríguez como la jefa”

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 3 horas

Para el periodista de El Periodico de España, Tono Calleja Florez, no hay duda que la justicia de su país debe llegar al fondo de la presunta trama de corrupción orquestada entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y miembros del gabinete del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Según investigaciones llevadas a cabo por Calleja Florez, la Guardia Civil española determinó que Jorge Giménez, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y el empresario español Víctor de Aldama se refieren a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez como la jefa.

Calleja Florez fue el invitado de este martes 22 de octubre a La Conversa, el espacio semanal on line de Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

“La policía judicial de España tiene indicios de que Giménez, que es del entorno de Delcy Rodríguez, fue la persona que pagó el dinero a Aldama, que a su vez sirvió para abonar los supuestos sobornos al ministro de Transportes, José Luis Ábalos”, dijo Calleja Florez a Luis Blanco director de Runrun.es y César Batiz, director de El Pitazo.

El periodista expuso que luego de la detención de Aldama por delitos de presunta corrupción, lo que más ha destacado en su teléfono son conversaciones con la vicepresidenta y ministra de petróleo venezolana.

“La Guardia Civil ha investigado a de Aldama y determinado que era el intermediario entre el partido socialista de Pedro Sánchez y el régimen de Maduro, según la autoridades el entorno de Delcy Rodríguez ha pagado el dinero negro que acabo con la compra de un chalet en Andalucía para el ministro de transportes”.

En la trama de corrupción también aparece Koldo García, asesor del gobierno de Sánchez.

Ábalos fue quien recibió a Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en Madrid el pasado 20 de enero, pese a que la vicepresidenta venezolana está sancionada en la Unión Europea y no puede ingresar al viejo continente.

La policía española determinó que Rodríguez negoció con Aldama más de 100 barras de oro valoradas en 68 millones de dólares.

“Se dice que ese fue el pago del gobierno de Maduro por la deuda que tenía con Air Europa”, dijo Calleja Florez.

Según la investigación hecha por El Periódico, el gobierno de Sánchez estaba en conocimiento de la llegada de Rodríguez a Barajas y que incluso Aldama tenía preparada una agenda para ese día.

Giménez estaba a bordo del avión y de acuerdo a pruebas recabadas por autoridades ibéricas, cinco meses después del episodio, el presidente de la FVF otorgó a Aldama 80 mil dólares con los que obtuvo contratos para compras de mascarillas con la administración pública durante la pandemia del Covid-19.

“Se presume que la ganancia de Aldama fue de 6 millones de euros”, dijo Calleja Florez.

El periodista informó que la Guardia Civil se percató que Aldama y Koldo no solo participaron en este, sino también en otros negocios.

“De hecho Aldama está en la cárcel, preso de forma preventiva, por su vinculación con un fraude millonario con un tema de hidrocarburos y que casualidad que la empresa que le alquiló el chalet de lujo en Andalucía a Ábalos es una empresa de hidrocarburos y el que inicia este negocio es un empresario venezolano de nombre Enrique Rodríguez”.

Calleja Florez informó que el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional es el encargado de establecer un veredicto en el caso Koldo.

“Hay diferentes instituciones que están investigando el caso Koldo, aquí en España afortunadamente todavía tenemos separación de poderes, no como en Venezuela donde el TSJ se ha saltado a la torera el resultado electoral que ha habido, por eso desde allá reaccionan atacando el caso Koldo”.

Estrategia para tapar escándalo

Para Calleja Florez, la petición de la Asamblea Nacional venezolana de romper relaciones con España puede responder a una especie de estrategia para tapar el presunto escándalo de corrupción entre miembros de ambos gobiernos.

“Estoy convencido de que esa guerra tiene de fondo esta situación”, dijo el periodista.

De acuerdo a Calleja Florez hasta ahora no está comprobada la participación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en trama de corrupción alguna relacionada con Venezuela, pese a que reportes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Guardia Civil apuntan a que tuvo algún tipo de participación en la deuda de 200 millones que trato de cobrar Air Europa a través de intermediarios.

Calleja Florez también enfatizó que no tiene claro si había oro en el avión que trasladó a Rodríguez a Barajas.

“El tema del oro no me ha dado tiempo de investigarlo, lo que está claro es que en la PC de Aldama se dio un supuesto cobro por 68 millones de euros y así hubiese oro o no en ese avión Ábalos estaba negociando con un gobierno sancionado por la Unión Europea”.

El periodista indicó que la justicia española está barajando la posibilidad de llamar al estrado a Pedro Sánchez.

“El tendría que ser investigado en el Tribunal Supremo y estoy seguro que el gobierno de Venezuela no va a colaborar”.

Calleja Florez dijo que Pedro Sánchez al menos acabará de testigo en el juicio que se celebre dentro de muchos años.

“Lo que pasa es que la justicia española es muy lenta, pero seguramente no declarará en el Tribunal Supremo porque ya no será presidente”.