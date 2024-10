Inicio

ARI Móvil | Comunidad de Catuche supera la violencia y transforma sus espacios a través del arte

Yanara Tovar, vecina de Catuche y Humberto Valdivieso, curador de arte / Adriana Materano

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 1 hora

Muy cerca del centro de Caracas, al margen del río Catuche y sobre la parroquia de La Pastora, pegadito al Ávila, se encuentra Catuche, una comunidad conformada por cinco sectores que durante muchos años fue una de las zonas más peligrosas e inseguras de la capital de Venezuela. Hoy ya no lo es. Ahora Catuche es el centro de un movimiento artístico que busca no solo reconstruir física y visualmente diferentes localidades, sino que a la par conmemora el tratado de paz que promovieron las madres de la localidad en 2007.

Cuando La Pastora celebra 135 años de su fundación, Catuche es uno de sus principales motivos de celebración. El cambio en esta comunidad surgió cuando derribaron las creencias limitantes de que por naturaleza los barrios son inseguros y peligrosos. También, el cambio vino cuando en la comunidad entendieron la injusticia y el dolor que viven las madres y familiares al perder hermanos, padres y sobre todo a sus hijos, a causa de la violencia.

Para Yanara Tovar, una de las madres fundadoras del tratado de paz, este no solo se logró gracias a la labor de las madres de dos de las zonas de más conflicto: La Quinta y Portillo, sino que la mayoría de los jóvenes de Catuche también estuvieron de acuerdo en cumplir los pactos de paz establecidos.

El pacto inicial, solicitaba a los jóvenes no detonar ningún tipo de armamento ni usar objetos que pudieran generar daños. “Comenzamos a hacer unos acuerdos, que no se podía prender yesqueros, que no se podía echar tiros sin necesidad, ¡fíjese, sin necesidad!”, resaltó Yanara no solo con su voz, sino también con su mano derecha que señalaba el hecho absurdo pero necesario de pedir en ese primer pacto rudimentario que las denotaciones fueran justificadas; “y ellos cumplieron todos los acuerdos”, completó orgullosa la frase.

Sabiendo que el cambio no bastaba solo con un pacto de paz, las madres e hijos de Catuche fueron realizando diferentes actividades que estrecharon los lazos de diferentes zonas. Todo esto con el propósito de ganar espacios que luego servirían para el desarrollo de múltiples proyectos que hoy en día se llevan a cabo.

Catuche, un futuro referente del arte en Caracas

De la mano del artista y curador Humberto Valdivieso, con su proyecto de Laboratorio Curatorial Catuche, los vecinos han aprendido a crear y desarrollar murales, sesiones fotográficas, limpieza y curaduría del potencial artístico en diferentes espacios.

El objetivo de este proyecto es formar a los habitantes de Catuche en todas las áreas de expresión artística. “En estos talleres empezamos a hablar sobre qué es el arte, qué es la curaduría, qué es una museografía. Cosas aparentemente muy técnicas, pero aquí lo trabajamos de una manera potable”, comentó Valdivieso.

A Humberto no deja de sorprenderle la sensibilidad artística y la conciencia, por parte de los habitantes de Catuche, del espacio, la vegetación, los animales, de sus procesos históricos y monumentos. “Nosotros lo que hemos sido es una guía para que vean su espacio de otra forma y para que vean cómo eso que ellos están viendo puede convertirse en una obra de arte”.

El puente que une a Catuche con su ayer, su presente y su futuro

Como parte del proceso de curaduría en el sector de El Kinder, vecinos de Catuche han recuperado un puente. Un lugar que para los habitantes del barrio representa la unión, metafóricamente habla del acercamiento que han logrado en conjunto y sella el tránsito pacifico entre zonas que antes tenían rivalidades.

Desde marzo de 2024, cuando se dio inicio a esta formación, han sido muchos los artistas y organizaciones que han formado y creado arte junto a los vecinos de Catuche. Un ejemplo de ello son Samuel Baroni, Adriana Barrios, Espacio Ana Frank, El Centro Venezolano Americano y también medios digitales como Historias que Laten, que ha brindado talleres de Crónica y Fotografía a los niños y adolescentes de Portillo.

La idea es formar artistas

Al finalizar esta primera etapa de preparación con una exposición de arte, fotografía y la creación de un libro de arte del proceso, el objetivo es que salgan artistas de Catuche “La idea es que empiecen a salir artistas de Catuche y que se convierta a Catuche en un referente del arte en Caracas y que la gente lo vaya a visitar”, aseveró Humberto Valdivieso.

Mujeres como agente de cambio, el arte como catalizador y conmemoración de la historia, y una comunidad que no quiere olvidar lo que fue, pues gracias a ello sabe cómo no quiere volver a ser. Catuche, un barrio que no solo hizo un pacto de paz, sino que además decide aceptarse como parte de una ciudadanía sedienta de reconstrucción y paz.

Adriana Materano