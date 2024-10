“Una victoria para las víctimas”: Consejo de DDHH aprueba renovación de la Misión de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este viernes, 11 de octubre, renovar durante otros dos años la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La resolución fue a aprobada con 23 votos a favor, 18 abstenciones y seis en contra. Aquellos países que decidieron votar en contra fueron Algeria, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam.

#HRC57 | Draft resolution A/HRC/57/L.8 on the situation of human rights in the Bolivarian Republic of #Venezuela was ADOPTED. pic.twitter.com/jvxv1IQ33w

— United Nations Human Rights Council | 📍#HRC57 (@UN_HRC) October 11, 2024