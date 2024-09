Noticias

Hijo de Perkins Rocha exige liberación de su padre a un mes de detención

Santiago Rocha dijo que desde el pasado 27 de agosto no han permitido verle y menos tener acceso a una defensa privada

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Santiago Rocha, hijo del abogado Perkins Rocha denunció que a un mes de la detención de su padre, a los familiares no le han permitido contacto con el asesor legal del partido Vente Venezuela y mucho menos nombrar a una defensa privada.

“Es una víctima de una detención arbitraria y se le mantiene en desaparición forzada desde hace un mes, mi padre continúa al día de hoy aislado de su familia y abogado, violando sus derechos humanos”, dijo Santiago en un video.

“Mi padre fue secuestrado por organismos de represión del Estado. Exigimos que nos dejen verlo y su inmediata liberación”, comentó.

Rocha fue aprehendido el pasado 27 de agosto cuando salia de una farmacia en Caracas por sujetos no identificados y acusado de actos de desestabilización contra el régimen de Nicolas Maduro, entre ellos los delitos de terrorismo, traicion a la patria, consipiracion, asociacion para delinquir e instigacion al odio.

Rocha fungió como coordinador jurídico y representante del Comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral en las pasadas elecciones del 28 de julio.

“Es un hombre de familia con convicciones muy marcadas que está en la búsqueda de la verdad y la defensa de la justicia”, agregó Santiago Rocha.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares por considerar que se encuentra en una situación de alto riesgo.

“Mi papá tiene una condición específica, una válvula en el cerebro la cual se conecta con el estómago, cualquier golpe con exceso de fuerza en esas dos partes pueden generar daños significativos a su salud”, explicó Santiago Rocha.

“Como me dijo él: ‘un hombre sin voluntad no es hombre’. Y simplemente intento seguir sus palabras que hoy él no las puede dar, pero mis hermanos, yo, mi mamá y todos los venezolanos las estamos dando por él”, añadió Rocha desde el exterior.

Rocha forma parte de un grupo de dirigentes políticos detenidos después del 28 J, entre ellos Williams Dávila, Biagio Pilieri y Américo De Grazia.