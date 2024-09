Inicio

Varios jefes de Estado denuncia en Asamblea de la ONU situación poselectoral en Venezuela

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

Distintos jefes de estado que participaron en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron ante ese organismo internacional la crisis poselectoral que persiste en Venezuela.

Entre los participantes se encuentra el presidente de Argentina, Javier Milei, quien cuestionó a la ONU por decir que defienden los derecho humanos, pero permiten el ingreso de su Consejo “a dictaduras sangrientas como Cuba y Venezuela”.

Precisamente Milei es uno de los jefes de Estado más críticos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario argentino incluso solicitó la captura internacional de Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también libró una orden de captura en contra de Milei.

🇦🇷🇺🇳 | ÚLTIMA HORA Milei destroza a la ONU: “Dicen defender los derechos humanos, pero meten en su consejo a dictaduras sangrientas como Cuba y Venezuela. ¡Y permiten que países que castigan a mujeres por mostrar su piel entren al Comité de Eliminación de la Discriminación!… pic.twitter.com/IaVG1DjRvz — UHN PLUS (@UHN_Plus) September 24, 2024

Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden, consideró que el cambio por el que se votó en las elecciones del 28 de julio no ha sido reconocido. “Lo vimos, ese anhelo universal de derechos y libertad en Venezuela, donde millones votaron por el cambio que no ha sido reconocido. Pero no se puede negar, el mundo sabe la verdad”, señaló el mandatario norteamericano.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO Biden en la ONU: “Millones en Venezuela eligieron el cambio, pero no se les ha reconocido. El mundo sabe la verdad”. pic.twitter.com/47r9Z7CXkk — UHN PLUS (@UHN_Plus) September 24, 2024

A su vez, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, pidió durante la Asamblea General de la ONU “no quedarse de brazos cruzados” ante la situación de Venezuela.

“En América Latina sucede lo mismo en otras regiones del mundo. Las aspiraciones de libertad y democracia no se han cumplido para decenas de millones de personas. Pienso en particular en el pueblo venezolano. Una manifestación de solidaridad y apoyo a este pueblo. La comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados”, dijo.

Al igual que Biden, Meloni señaló que tras dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, los resultados no se han reconocido. “Y al mismo tiempo ha habido una represión brutal, la muerte de decenas de manifestantes, detenciones arbitrarias de miles de opositores políticos y además, el candidato presidencial de la oposición tuvo que huir del país. Tenemos que ser firmes”, insistió.

🔴 | ÚLTIMA HORA: Giorgia Meloni pidió en la ONU "no quedarse de brazos cruzados" ante la situación de Venezuela. 📹 Monitoreamos pic.twitter.com/tLVtaAE7UW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 25, 2024

Al llegar el turno de Gabriel Boric, presidente de Chile, este denunció la persecución que ha desatado la administración madurista contra los venezolanos y, también, exigió reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales.

“Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o el presidente de turno que lo vulnere”, expresó Boric durante su intervención.

🇨🇱🇻🇪 | BORIC DENUNCIA A MADURO El presidente socialista Gabriel Boric sorprende en la ONU al denunciar la persecución de la “dictadura” de Maduro y exige reconocer el triunfo de Edmundo González en Venezuela. pic.twitter.com/QqCK7sjvCm — UHN PLUS (@UHN_Plus) September 24, 2024

También, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunció la pretensión de la administración de Maduro de desconocer la voluntad de los venezolanos expresada en las elecciones, así como la persecución desatada tras el proceso electoral.

Justamente, en cuanto a las elecciones Peña aseguró que ese proceso «ignoró la voluntad del pueblo venezolano y se caracterizó por graves actos del régimen, que resultaron en persecuciones a los principales actores de la oposición y en detenciones arbitrarias».

#ÚLTIMAHORA El presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunció en la ONU el fraude de Maduro y la persecución desatada tras el 28J en Venezuela https://t.co/yyX22MrzUZ pic.twitter.com/7BQOBFYzKk — Monitoreamos (@monitoreamos) September 24, 2024

Mientras tanto, el primer mandatario de República Dominicana, exigió este miércoles, 25 de septiembre, que el oficialismo reconozca su derrota y publique las actas electorales.

“Tenemos el ejemplo de Venezuela, que combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura a los medios de comunicación. Sin la debida transparencia que requiere cualquier proceso electoral y sin sustento documental alguno, la crisis no hará más que agravarse. Seguiremos insistiendo en la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano”, dijo.

#ÚLTIMAHORA El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, denuncia en la ONU los abusos del régimen de Maduro e insta a publicar las actas del 28J: "El perdedor tiene que aceptar su derrota" https://t.co/yWR2XG4pn5 pic.twitter.com/q5Tn6ZOHfL — Monitoreamos (@monitoreamos) September 25, 2024