Donald Trump: «Haremos deportaciones en masa desde Springfield hasta Venezuela»

El candidato republicano y exmandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes, 13 de septiembre, que de ser elegido presidente comenzará en Springfield (Ohio) su plan de ejecutar la mayor deportación de inmigrantes de la historia del país con destino a Venezuela.

«(…) haremos deportaciones en masa desde Springfield. Vamos a sacar a esa gente. La vamos a llevar de vuelta a Venezuela», anunció en una rueda de prensa ofrecida en su club de golf en Palos Verdes, California.

En su opinión, los haitianos ilegales destruyen el modo de vida de los habitantes de esa zona. Trump lleva días asegurando que se comen a los gatos y a los perros de los ciudadanos de Springfield.

Esas acusaciones han provocado que la comunidad haitiana se vea señalada, incluso con amenazas de bombas que han obligado al cierre de escuelas en los últimos dos días y de otras instalaciones oficiales. El presidente Joe Biden pidió este viernes que cesara esa retórica.

El 19 de julio, activistas y migrantes varados en el límite norte de México expresaron su temor luego de que Trump anunció varias promesas, entre ellas, cerrar la frontera durante su primer día en la Casa Blanca y deportaciones masivas.

Trump: “We will do large deportations from Springfield, Ohio, large deportations. We’re gonna get these people out. We’re bringing them back to Venezuela.”

(They are from Haiti, not Venezuela. And they are legal immigrants; you can’t deport them.)

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 13, 2024