Caleca denuncia un “golpe contra la soberanía popular”

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

“En Venezuela hay un golpe de Estado contra la soberanía popular, un golpe que lo dio Nicolás Maduro con apoyo de la Fuerza Armada, o lo dieron los militares para tener a Maduro en Miraflores”, afirmó Andrés Caleca, quien agregó que se ha producido una “masiva y férrea” represión como hace muchos años no ocurría en Venezuela.

En declaraciones difundidas por su equipo de prensa este 27 de agosto, valoró el comunicado del rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Delpino, no porque diga nada que ya no se haya dicho, “sino por la autoridad de quien lo suscribe, y “contiene la ratificación de una serie de planteamientos que hicimos varios que no tenemos la investidura que tiene Delpino, que es rector del Consejo Nacional Electoral, de que no se puede demostrar, de ninguna manera, el triunfo del señor Maduro”.

Contrario a quienes lo han criticado, Caleca dijo que no juzga las actuaciones del Delpino por la situación política que se vive en el país. A tal respecto, opinó que cada ciudadano está en su derecho de tomar las precauciones que crea convenientes para mantener su libertad.

Resistencia y organización

El excandidato independiente consideró que ya no estamos en el momento electoral, ahora la tarea es “resistir y organizarse”.

“Hay que fortalecer a los partidos, a la sociedad civil. No es casualidad que lo primero que haya aprobado la Asamblea Nacional es una ley que quiere acabar con las organizaciones no gubernamentales, toda dictadura quiere que los ciudadanos no se organicen”, sentenció.

Rechazó asimismo la “masiva e indiscriminada represión” que viene adelantando el gobierno de Maduro desde el 29 de julio, la cual se ha cebado sobre testigos, dirigentes populares y también contra militantes del PSUV que estuvieron en las mesas de votación “y saben que el ganador fue Edmundo González”.

Caleca dijo que los subalternos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estuvieron en los centros de votación y saben lo que pasó.

“El general Padrino López apareció acompañado por el Alto Mando el 28 de julio casi diciendo que había ganado Maduro, en el momento en que ya se había suspendido la transmisión de las actas. Ese alto mando tiene una participación fundamental en el golpe contra la soberanía popular, en el robo del voto a cada ciudadano venezolano”, concluyó Caleca.