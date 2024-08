Inicio

María Oropeza transmitió su propia detención arbitraria

Hace 59 mins

“Están destruyendo la puerta, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, dijo la dirigente del partido Vente Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, minutos antes de que una comisión se la llevara detenida sin una orden judicial.

“Por favor, estoy dispuesta a colaborar, pero me gustaría que usted me diga si tiene una orden de allanamiento…soy abogado de la República, me gustaría que me diga cuál es la orden de allanamiento. Este es mi hogar, es una propiedad privada”, se le escuchaba decir a Oropeza durante la transmisión de su propia detención arbitraria a través de un live en Instagram. Se dirigía a un funcionario que se identificó como “comisario Zambrano”.

Alerta!

Le pido a los vecinos de Guanare que acudan a la carrera 17 con calle 8, donde funcionarios del régimen pretenden detener a Maria Oropeza, Directora del Comando Con Vzla en Portuguesa pic.twitter.com/tBRfjATzsy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Oropeza grabó el momento en que supuestos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entraron a la fuerza a su residencia. En el video se aprecia cómo los presuntos agentes que se presentaron a la Calle 17 entre carrera 8 de Guanare forzaron la reja para aprehender a la jefa del comando de campaña en Portuguesa.

“Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento. Pido auxilio. Yo no hice nada malo, no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. A mí solo me acompaña Dios y la virgen”, dijo Oropeza antes que le quitaran su teléfono y le ordenaran que colaborara y caminara “rapidito”.

.🚨 #Urgente | Funcionarios de la DGCIM, detuvieron a María Oropeza, jefe del comando de campaña ConVzla en Portuguesa. Ingresaron a la fuerza y sin orden judicial. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación. El régimen es responsable de su integridad física. pic.twitter.com/lIi0pwSlyg — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 7, 2024

Horas antes de ser aprehendida, Oropeza grabó un video donde aseguró que la denominada “Operación Tuntún” carecía de argumento jurídico.

“Estamos ante una cacería de brujas que no va solamente contra los líderes políticos, sino contra todo ciudadano que simplemente fue testigo o miembro de mesa o asistió a una manifestación pacífica exigiendo el respeto a los resultados de las elecciones del pasado 28J”, dijo.

La “operación Tun Tun” es persecución política contra los venezolanos que defienden la VERDAD, y la verdad es que @EdmundoGU es el Presidente Electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio. Seguimos luchando hasta el final junto @MariaCorinaYA 🇻🇪 pic.twitter.com/3eU9mZzsd0 — María Oropeza (@mariaoropeza94) August 6, 2024

“Sabemos que en Venezuela no existe estado de derecho, hemos visto una represión de manera sistemática, estamos enfrentando los momentos más oscuros de los últimos 40 años”, añadió.

Al respecto, el abogado Perkins Rocha expresó en su cuenta de X que una persona que es sacada de su casa sin órdenes judiciales de captura ni allanamiento es víctima de un secuestro.

“El régimen de Nicolás Maduro hace del artículo 47 de la Constitución letra muerta, el hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables”, acotó.

“María es una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa, el régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. Les pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata”, sostuvo Maria Corina Machado en X.

Sobre la aprehensión de Oropeza se pronunció también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

“La detención de Oropeza se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro con más de 1.000 detenciones producto de la persecución política. Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”, escribió en X.