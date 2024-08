Inicio

Comité de la ONU rechaza intimidación y represalias contra defensores en Venezuela

Redacción Runrun.es Hace 35 mins

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas advirtió este 6 de agosto a los delegados del gobierno de Nicolás Maduro que tendrán “tolerancia cero” con actos de intimidaciones y represalias contra las ONG y sociedad civil en Venezuela.

La advertencia se hizo en el marco del debate sobre el informe periódico de Venezuela a ese Comité de la ONU que tuvo lugar en Ginebra.

Diabi Bakari Sidiki, experto del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, saludó a la sociedad civil venezolana y agradeció el trabajo que realizan. En su intervención destacó que han recibido con “preocupación” reportes sobre “represalias y actos de intimidación” contra activistas y organizaciones de derechos humanos e hizo un llamado al gobierno venezolano a “comprometerse en la protección de los defensores”.

“Hemos recibido información sobre preocupaciones por la seguridad de los defensores de los derechos humanos de algunos representantes de las organizaciones de la sociedad civil que cooperan con el comité en este período de sesiones. Queremos compartir con la delegación las alegaciones de represalias y actos de intimidación contra personas y organizaciones que cooperan con el comité. Aprovecho la ocasión para recordarles que el Comité se toma muy en serio la política de tolerancia cero de las Naciones Unidas contra los actos de intimidación. El Comité invita a la República Bolivariana de Venezuela a tomar nota de esta información y comprometerse en la protección de todos los defensores de derechos humanos”, expresó Diabi Bakari Sidiki.

Comité ONU sobre Discriminación advierte a delegados de Maduro, que tendrán “tolerancia cero” con intimidaciones y represalias contra las ONG y sociedad civil, y recuerda deber del Estado de protegerlas. #6Ago Esta advertencia ocurre al inicio del debate sobre el informe… pic.twitter.com/lJxZvLGlxm — PROVEA (@_Provea) August 6, 2024

Casi al término de la sesión del 6 de agosto el presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el polaco Michal Balcerzak, dejó al aire una pregunta para la sesión del 7 de agosto, relacionada con la detención el pasado domingo del activista por los derechos LGBTIQ+, Yendri Velásquez, a quien se le detuvo y se le impidió viajar a Ginebra.

“El comité le presta mucha atención a lo que sucede con los defensores de derechos humanos. Este será uno de los temas de mañana, para nosotros es una cuestión muy seria. Esperamos que este mensaje de respeto a los defensores de derechos humanos también le llegue a todos los niveles del gobierno y las autoridades de aplicación del orden público. Se nos ha informado que hubo un incidente, quizá nos puedan aportar más información mañana, desgraciadamente el señor Yendri Velásquez fue detenido en el aeropuerto y no se le ha permitido viajar hasta aquí. No tenemos muchos detalles, por lo que podemos saber ha sido puesto en libertad, pero nos apena que no haya podido viajar porque él pretendía llegar, ese era el objetivo de su viaje”, lamentó Balcerzak.