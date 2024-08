Inicio

Lula pidió paz y entendimiento y Boric dijo que hablará sobre Venezuela este 6 de agosto

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este lunes 5 de agosto en el Palacio de La Moneda en Chile que tiene un compromiso para restablecer la paz en Venezuela y promover la paz y el entendimiento.

Tras reunirse con su homólogo Gabriel Boric en la sede del gobierno chileno, el mandatario amazónico pidió transparencia en los resultados electorales que dieron como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro el pasado domingo 28 de julio.

“El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia. El compromiso con la paz es el que nos lleva a promover el diálogo y el entendimiento entre el gobierno y la oposición”, dijo Lula.

Fue la primera declaración pública del mandatario luego que las administraciones de Brasil, México y Colombia suscribieron un comunicado el pasado jueves 1 de agosto donde pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por el excontralor general de la República y ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elvis Amoroso, poner fin al conflicto y publicar de forma expedita las actas con los datos desglosados por cada mesa de votación.

Boric dijo que no hablará de Venezuela sino hasta este martes 6 de agosto, cuando culmine la visita de Lula, sin embargo el pasado sábado dijo: “Mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Verificación “imparcial” y soberanía

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado, mediante la verificación imparcial de los resultados”, se desprende del comunicado suscrito por Brasil, México y Colombia.

El viernes pasado, antes de que Maduro acudiera al Tribunal Supremo de Justicia junto a ocho de los candidatos a la presidencia (faltó el representante de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia), Amoroso leyó un segundo boletín que ratificaba el supuesto triunfo del líder chavista por 51,9%, sin mostrar las actas de escrutinio correspondientes.

González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado aseguran que poseen las actas certificadas, donde este primero ganó por una abrumadora diferencia.

Países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú reconocieron a González Urrutia como ganador, mientras que este domingo el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell sostuvo que sin pruebas que los respalden, los resultados no pueden ser reconocidos por la Unión Europea.