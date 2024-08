Sobre las ideas que se van extinguiendo

¿Qué tienen de distinto estos nuevos ataques al imaginario chavista? Que si bien siguen siendo expresión de repudio, tienen un contenido un poco más elaborado: no se destruye la representación de una idea para quedar huérfanos de ellas. El imaginario que ha calado en las calles de ciudades y pueblos de Venezuela lo verbalizó María Corina Machado (a quién es común escuchar que le llamaban, durante la campaña, “María”, a secas, otro elemento simbólico que no se puede soslayar): donde había que ofrecer asistencia porque la gente no podía valerse por sí misma, le antepuso advertir que venía a ofrecer trabajo, no dádivas. Y ante el Chávez que quiso inocular la idea de que ser rico es malo, ella antepuso en una concentración: “¿Qué vaina es esa de que ser rico es malo? No, señor. Ser rico es bueno” (vítores de los presentes). “Rico aquí, aquí y sobre todo aquí” (señalándose consecutivamente en la sien, el corazón y el lugar que ocupa la cartera en los hombres: el bolsillo trasero del pantalón). “Rico para llevar el pan a la casa y cuidar de los nuestros.”

Lo que ofrece un carácter distintivo a la progresiva desaparición del simbolismo chavista representado en las estatuas de Chávez es que se va vaciando de contenido. Para muchos hogares (sobre todo de escasos recursos económicos), Chávez ocupó el espacio del padre, del hombre de la casa. Mandón, arbitrario, violento, pero hombre de la casa al fin. Y así como Chávez supo leer una corriente oculta y la aprovechó a su favor para llegar al poder por las urnas, María Corina Machado hizo lo propio con el momento actual. La gente aprendió la dolorosa lección de un Estado que los sometía a depender de él y ahora solo quiere condiciones idóneas para ser generadora del dinero que le permita atender sus necesidades.

Por eso, no es solo rabia. Es algo más. Es una definitiva ruptura espiritual con un modelo que marcó a buena parte del país durante los últimos 25 años.

Se trata de la extinción de una idea. Que es lo que simbolizan las estatuas.

*Héctor Torres es narrador venezolano y cofundador de La Vida de Nos.