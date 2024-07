Donald Trump fue herido durante tiroteo en un mitin en Pensilvania y dos personas murieron

Donald Trump, precandidato republicano y expresidente de EE.UU., tuvo que ser evacuado del mitin que ofrecía en la tarde de este sábado, 13 de julio, en Butler, Pensilvania, después de que se escucharan tiros en lugar.

De acuerdo con el equipo de campaña del republicano, miembros del Servicio Secreto lograron evacuar a Trump quien después se informó estaba fuera de peligro y siendo examinado por los servicios médicos, aunque fue alcanzado por una bala en la oreja.

También, el Servicio Secreto, que cuida a Donald Trump por ser expresidente de EEUU, informó que hay una investigación en curso sobre lo sucedido durante el mitin.

Trump se encontraba dando un discurso cuando comenzaron a sonar disparos. Se llevó la mano a la oreja derecha y luego se agachó rápidamente.

“El expresidente Trump agradece a los servicios de seguridad y de primeros auxilios la rapidez de acción durante este acto despreciable. Él está bien y está siendo atendido en una instalación médica local”, informó el portavoz Steve Cheung en un comunicado.

Richard Goldinger, fiscal del condado de Butler, lugar donde se desarrollaba el mitin de Trump, detalló que dos personas murieron, incluido el aparente tirador, explicó en una publicación el medio estadounidense The Washington Post.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Butler confirmó que el presunto autor del tiroteo fue identificado como Mark Violets. A Violets se le conocía por sus vínculos con grupos extremistas antifa y había subido un video a YouTube antes del ataque, proclamando que “la justicia estaba llegando”.

Después del ataque, Mark Violets fue asesinado por las autoridades. Un video muestra el cuerpo del tirador sobre la terraza de un edificio, mientras que en otro se ve cómo su cuerpo es trasladado por las autoridades.

🚨DEVELOPNG: Donald Trump just survived an assassination atempt.

WATCH:

Law enforcement neutralized the shooter at the Trump rally who just tried to assassinate President Trump in Pennsylvania.

The shooter is believed to be dead. pic.twitter.com/M6WVnB2NGD

— Laura Loomer (@LauraLoomer) July 13, 2024