Arturo Peraza: “Desconocer los resultados sería un golpe de Estado”

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Arturo Peraza, afirmó que un posible desconocimiento de los resultados y las reglas electorales se estaría dando un golpe de Estado.

Durante una conversación con el director editorial de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, transmitida a través de las redes sociales de nuestro medio, Peraza aseguró que la ilegitimidad “es una mancha muy difícil de quitarse de encima” por lo que enfatizó que es necesario que el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Comunidad Internacional, veedores y testigos de mesa tengan acceso a las actas y puedan transmitir con claridad y total transparencia el proceso electoral que, a su juicio, debería desarrollarse en paz.

Sobre el desarrollo de una fiesta electoral pacífica, el rector de la Ucab recordó que “firmar algo sin dialogar no es paz”. Explicó que mediante el diálogo es que se establecerán los acuerdos y sus bases.

“Eso de que ‘yo te llamo y tú firmas’, no funciona así, eso no es un modo de lograr la paz. Tampoco tú puedes imponer la paz por la fuerza (…), cualquier sector que pretenda imponerse en términos de no poder escuchar a la contraparte y no poder llegar a acuerdos claves y básicos, no va a generar paz porque la paz no se impone”, dijo Peraza.