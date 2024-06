Inicio

La Conversa de ARI: Defensa del voto será vital en eventual victoria opositora el 28J

Francisco Zambrano 20/06/2024

Para la miembro de Primero Justicia y presidente del instituto de estudios políticos y sociales FORMA, Paola Bautista de Alemán la oposición tiene tres desafíos de aquí a las elecciones presidenciales de este 28 de julio.

La doctora en ciencias políticas fue la invitada de la edición de este martes 18 de junio de La Conversa de ARI (Alianza Rebelde Investiga) conformada por El Pitazo, Runrun.es y TalCual y que llevó por título Comanditos vs 1×10 ¿Qué tan organizada está la oposición?

De acuerdo con Alemán es fundamental llegar al 28J con condiciones similares a las actuales, organizar la defensa del voto con testigos y miembros de la sociedad civil e incentivar el entusiasmo de la gente.

“Hay que llegar el 28J con las tres tarjetas (MUD, Un Nuevo Tiempo y Movimiento Progresista Por Venezuela) y el candidato Edmundo González Urrutia habilitado”, dijo la política en el espacio moderado por Liz Gascón y conducido por Víctor Amaya (TC) y Luis Blanco (RR).

Alemán hizo énfasis en la importancia no sólo de acudir a votar para generar un cambio democrático en Venezuela, sino en defender una eventual victoria de la oposición.

“El proceso de defensa del voto está asociado al Consejo Nacional Electoral, es decir existen miembros de mesa y coordinadores de centros que son seleccionados por el CNE, otro lote de personas está vinculado a tarjetas electorales y en el caso de la oposición democrática son las de la MUD, UNT y MPV”, precisó la experta.

La militante de PJ sostuvo que el objetivo de los Comanditos promovidos por María Corina Machado es reunir al menos 600 mil personas a nivel nacional para la defensa del voto.

“Los Comanditos no solo van a funcionar dentro de los centros electorales, la ley permite que los ciudadanos puedan ser testigos en el cierre de mesas, el conteo y la transmisión. Hay gente que tiene mucho tiempo preparándose para esto”, dijo Alemán.

La también investigadora manifestó que la formación de los testigos de la oposición va de mayor a menor.

“En una especie de cascada, de lo nacional a lo municipal. Hace seis semanas comenzó la formación de testigos a nivel nacional, los que fueron seleccionados por el CNE tienen que hacer un curso on line que los remite a la página web”.

Elecciones determinantes

Según informó Gascón, de los 21,6 millones de electores habilitados para votar, 4,4 millones están fuera de Venezuela.

“No lograron cambiar su centro de votación y registro en el exterior debido a las trabas impuestas por las autoridades. El gobierno ha tratado de hacer una reingeniería de los centros electorales a su favor y para ello la oposición se ha organizado en torno a los Comanditos”.

Para Alemán estas serán una elecciones atípicas y probablemente con un resultado inédito en los últimos 25 años

“Estamos yendo a unas elecciones sin condiciones mínimas de justicia y transparencia electoral, en un contexto absolutamente hostil, hay más de 35 personas del Comando Venezuela siendo perseguidas, las principales cabezas están presas o asiladas en una embajada”.

La experta política dijo que la estrategia de la oposición debe enfocarse en ganar por amplio margen y aferrarse a las mínimas condiciones electorales ofrecidas por el régimen madurista.

“Porque sabemos que aquí en Venezuela no estamos en democracia, porque si estuviéramos en democracia María Corina Machado sería la candidata, este es un desafío principalmente psicológico”.

Alemán expresó que el chavismo ha perdido la capacidad de control social.

“Eso se vio en el referendo por el Esequibo, en la consulta a consejos comunales y en los simulacros de elecciones que han hecho, el chavismo la tiene complicada, especialmente por el 1×10 que ellos mismos crearon”.

Aseguró que la diferencia entre los Comanditos y la estrategia de 1×10 es la libertad de conciencia.

“Las personas crean voluntariamente su Comandito porque quieren un cambio en el país. Cuando una nación decide, el techo de la opresión es muy bajo y los mecanismos de control social ya no funcionan. Un señor que era chavista le dijo a MCM que no se preocupara porque en esta oportunidad no iba a haber fraude, porque quienes hacían fraude eran ellos y esta vez no lo harán”.

A juicio de Amaya, la principal preocupación del chavismo en estas elecciones será hacer cumplir el 1×10. “Porque además sabemos que allí también están efectivos del Plan República, miembros de mesa y funcionarios del CNE parcializados a favor del gobierno”.

Según la doctora en ciencias políticas, Venezuela ha ido despertando paulatinamente a la posibilidad de un nuevo futuro.

“Hay una sensación de cambio, de coyuntura real para que todos los presos políticos salgan de la cárcel y para que los migrantes que se fueron de manera forzada regresen”.

Asomó que si el gobierno decide desconocer una hipotética victoria de la oposición, el costo político será elevado.

“Es probable que se eleve la represión, si se da ese escenario, la Fuerza Armada Nacional tendrá un papel importante”.

La experta consideró que ante una victoria opositora y un reconocimiento de parte del chavismo, el proceso de negociación del 28J a enero de 2025 no será sencillo.

“Qué tan complicado será, no lo sé, pero todos los procesos de cambio político tienen un gran espectro de incertidumbre”.

Informó además que de acuerdo a un estudio de FORMA, 7 de cada 10 personas tiene conciencia de censura en los medios de comunicación radioeléctricos.

“MCM es la única persona que gana una primaria y no la entrevistan a ella sino al que perdió, tiene muchos años vetada en los medios de comunicación. Hay un alto nivel de descrédito en los medios masivos, la gente ve algo en VTV y no les cree”.

Alemán indicó que todavía falta por construir espacios para la oposición a menos de cuarenta días de la elección presidencial.

“Siempre puede crecer nuestra capacidad unitaria. Los grandes consensos los tenemos que hacer crecer para la transición. La gente debe saber que esta es la última elección donde van a sentir miedo”.