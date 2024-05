Noticias

Endy Chávez demandó a Melvin Mora por supuesta estafa de 1,2 millones de dólares

Redacción Runrun.es 26/05/2024

Endy Chávez, exgrandeliga venezolano de los Mets de Nueva York y coach de los campeones Tiburones de La Guaira en la pasada temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), demandó al también exgrandeliga criollo de los Orioles de Baltimore, Melvin Mora por supuesto fraude e incumplimiento de contrato.

Chávez asegura de acuerdo a nota publicada por The New York Post que su compatriota lo engañó para que le prestara 1,2 millones de dólares que todavía no le han sido devueltos.

Segun documentos presentados el pasado viernes 24 de mayo en la Corte Suprema de Manhattan, el préstamo de Chávez a Mora ocurrió en 2019, cuando este ultimo se comprometió a pagar en cuotas a Chávez.

De acuerdo al abogado de Chávez, el estadounidense Matthew Blit, supuestamente Mora prometió un retorno de inversión seis veces mayor y hasta ahora solo ha pagado 50 mil dólares.

“Traicionó la confianza de Endy. No creemos que fuera una empresa legítima. Simplemente pensamos que robó su dinero”, señaló el abogado quien entregó una citación a la corte durante un juego de béisbol del Salón de la Fama en Cooperstown, dijo Blit.

“Melvin era mi amigo, somos del mismo país. Lo admiraba y confiaba en él”, dijo Endy Chávez a The New York Post.

De acuerdo a Chávez, Mora desapareció luego de entregarle el dinero. “No quería demandarlo así, pero simplemente dejó de devolverme las llamadas y nunca me devolvió el resto de mi dinero”, dijo al medio.

Chávez igualmente jugo con los los Orioles de Baltimore y en Venezuela fue compañero de Mora en los Navegantes del Magallanes.

También vistió la camiseta de los Tigres de Aragua ( 2003-2004 y 2007-2008), Tiburones de La Guaira (2008-2009) y Caribes de Anzoátegui en la temporada de 2010-2011, cuando la novena oriental consiguió su primer¡ título en veinte años. Igualmente estuvo en calidad de refuerzo con las Águilas del Zulia en la temporada 2016-2017.