Advierten que el crecimiento económico no reduce la desigualdad en Venezuela

Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de la firma Ecoanalítica, afirmó este 15 de mayo en una entrevista a la cadena Unión Radio que la desigualdad socioeconómica en Venezuela no permitiría ver una mejoría en los ingresos y ahorros de los ciudadanos en el corto plazo, aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó este 9 de mayo que el país crecería hasta 4 % en su Producto Interno Bruto (PIB) este 2024.

«Los problemas, más si son estructurales, no se han resuelto. No necesariamente el crecimiento es igual a bienestar», recalcó Oliveros. «Para tu alcanzar el bienestar debes crecer mucho y de forma sostenida (…). El problema con Venezuela es que hoy crece y mañana no sabes».