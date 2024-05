UCAB: 4,2 millones de emprendedores venezolanos asumen el autoempleo «por necesidad»

Luz Aimara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), afirmó que en Venezuela existen al menos 4,7 millones de emprendedores que se mantienen en un autoempleo formal. Advirtió en una entrevista este 12 de mayo a Radio Fe y Alegría que esta cifra no incluye a las personas que en la informalidad.

Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en alianza con el CIE — UCAB, el 91 % (4,2 millones) de los emprendedores venezolanos «lo hace por necesidad» ante las vulneraciones a sus derechos humanos sociales y económicos.

Morales explicó que «los empleos son escasos» o la población denuncia las vulneraciones de sus derechos fundamentales ante la calidad de los trabajos.

«Hay muchas personas haciendo tareas que no corresponden a su perfil», dijo.

Venezuela subió al puesto número nueve en el ranking de «actividad emprendedora temprana» del Monitor Global de Emprendimiento GEM 2023, donde aparecen 45 países, pero Morales recalcó el estudio no explica el origen de este fenómeno socioeconómico.

«No es necesariamente una buena noticia, porque el venezolano necesita generar otras fuentes de ingresos. Eso pudiera ser una explicación sobre ese aumento», indicó.

Sin embargo, dijo que esto no le quita ningún mérito «a que tengamos un perfil emprendedor cuando tienen un entorno que no les favorece».

Morales comentó que 71 % de los emprendedores están orientados al consumo de bienes y servicios, especialmente aquellos relacionados a la cadena de producción y transporte de alimentos, mientras que en la cadena de producción se mantiene bajo.

En ese sentido, explicó «somos débiles» a nivel de profundidad de economía, ya que la población no se está dedicando a los sectores de la economía primaria: la transformación de materias primas para el consumo de industrias y otras personas.

«Al final terminamos siendo comerciantes, lo que tiene su valor porque también genera una solución», aseveró. « Pero no es lo mismo (…) muchos de los emprendedores te dicen que sale más barato traer la materia prima de otra parte por todas las barreras que tenemos y los impuestos ».

Morales acotó que los emprendedores encuestados tienen una mayor consciencia sobre el impacto social y ambiental de sus microempresas. De las personas que han decidido emprender en Venezuela, el 74 % tiene educación secundaria, técnica superior o universitaria.

«Tenemos la cultura de crédito, no de inversión», dijo Morales. «Cuando vemos que el emprendedor no da el paso al negocio establecido, más que falta de formación y acompañamiento, es que no están las condiciones dadas para concretar las ideas de inversión a largo plazo. Esto existe por las limitaciones al sistema de crédito y falta de políticas de ahorro eficientes».