La Conversa de ARI | ¿El pacto de convivencia haría respetar la ruta electoral?

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 10 mins

El Pacto de Convivencia Política, planteado por el investigador y director de Pedagogía Económica y Electoral, Víctor Álvarez, es un proyecto que desde 2020 tiene el objetivo de lograr que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

Este martes 7 de mayo, la sexta edición de La Conversa, espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrun.es y TalCual, tuvo como punto de partida la pregunta “¿Un pacto de convivencia para los candidatos a la presidencia?”.

En La Conversa, moderada por Gabriela Rojas, directora de Sustentabilidad de TalCual, participaron los directores de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz; y TalCual, Víctor Amaya. Los periodistas -junto a Víctor Álvarez- evaluaron las propuestas del pacto las cuales buscan vencer la apatía electoral, reconstruir la confianza en el voto, mantener la ruta electoral, rechazar vías violentas y recuperar la alternabilidad.

Blanco explicó que en este momento se está hablando de “ un post-evento” y de lo qué pasaría en Venezuela luego de que se dé inicio a un proceso de transición. El director de Runrun.es calificó de confuso el escenario electoral actual.

Por su parte, Gabriela Rojas considera que el tema principal es el acuerdo general y las propuestas en las cuáles hay coincidencia.

¿Qué dice el pacto?

El Pacto de Convivencia Política está pensado para el día después de la elección. Se busca que cualquiera de los candidatos a la presidencia que resulte ganador se comprometa con los siete puntos planteados en el acuerdo.

Álvarez propone que en aras de lograr una reconciliación nacional, los candidatos presidenciales deben “debatir una amnistía general por faltas y delitos políticos”.

Al respecto, Víctor Amaya señaló que “evidentemente el sector político que gane una elección no puede arrasar al otro. Se debe asegurar que eso no ocurra y este pacto va más allá para garantizar la viabilidad de estos compromisos”, puntualizó.

Considerando la propuesta de los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Lula Da Silva, respectivamente, esta iniciativa ciudadana propone someter el Pacto de Convivencia Pacífica a un referendo popular aprobatorio por parte de la ciudadanía que participará en los comicios presidenciales del 28 de julio.

“No estaríamos hablando de un acuerdo si no hubiese unas condiciones dadas, pues hay una parte de la sociedad que aspira a que haya una reconstrucción de la democracia”, aseguró Batiz, director de El Pitazo.

De acuerdo con el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, quien fue el invitado anterior a La Conversa, 80% de la población votante quiere ejercer su derecho al sufragio en las elecciones presidenciales.

Objetivo principal del pacto: la alternabilidad del poder

La propuesta del pacto tiene una hoja de ruta para que se logre el objetivo de unas elecciones regulares y que se reconozca el resultado sin que se desaten eventos violentos en el país.

Álvarez consideró que actualmente el gobierno se siente en peligro. “Este gobierno no va a dejar correr en la carrera presidencial a nadie que lo amenace con ser su verdugo y este gobierno no quiere perder sin antes plantearse unas garantías de no persecución”, afirmó.

Sobre el Acuerdo de Barbados, Álvarez señaló que es un trato suficiente para la oposición venezolana, pero no para el Gobierno nacional. El motivo principal es la falta de garantías de no persecución.

El pacto no plantea convertirse en una cacería de brujas, sino buscar la alternabilidad del poder, sugirió Álvarez.

¿Confianza para firmar un pacto?

El director de TalCual plantea dos escenarios posibles sobre el pacto planteado por Álvarez: que todos firmen el acuerdo pero sin creer en su cumplimiento y que nadie se comprometa a poner su rúbrica en el documento.

Álvarez consideró que la confianza se ha visto destruida. “El primer paso es crear las condiciones para tener alternabilidad del poder. Va a ser muy interesante del 29 de julio al 1 de enero de 2025 si gana el opositor”, continuó.

Álvarez explica que el acuerdo tiene que enfocarse en las garantías de la reparación de la verdad.

“No veo a Maduro entregando las elecciones sin pactar garantías de no persecución. Van a preferir quedarse en el poder que pasar el resto de una vida en la cárcel”, analizó Álvarez.

