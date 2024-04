Claves | Le llegó la hora cero a las sanciones  - Runrun

“Estén atentos”, se limitó a decir el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, sobre el plazo que se vence este jueves 18 de abril en torno a reactivar las sanciones al gobierno venezolano.

La administración del presidente Joe Biden dio al madurismo hasta este jueves para acoplarse a los Acuerdos de Barbados en procura de mantener el alivio de sanciones en materia de petróleo y gas, de lo contrario el veto a la economía venezolana volverá.

Como el boxeador que espera por un gancho de izquierda, Nicolás Maduro dijo este lunes en su programa por Venezolana de Televisión (VTV) que Venezuela “seguirá por el camino de la recuperación económica, con o sin sanciones”.

La Casa Blanca dijo que el madurismo apenas ha cumplido algunos puntos del Acuerdo de Barbados como la invitación a observadores internacionales para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio y el establecimiento del cronograma electoral.

Sin embargo, ha irrespetado otros como el derecho de la oposición a designar su candidato y la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela.

Así fueron los seis meses de alivio de sanciones

A continuación, una recopilación de los momentos más destacados durante estos seis meses en los que EEUU mantuvo el alivio de sanciones.,

El preámbulo

A mediados de octubre del año pasado y previo a la primaria de la oposición que ganó María Corina Machado, el gobierno de Maduro y representantes de la Plataforma Unitaria firmaron un acuerdo en Barbados para establecer una hoja de ruta en función de garantizar elecciones libres y transparentes. El gobierno se comprometió a dejar participar a quien la oposición escogiese para competir con Maduro en las elecciones del 28J, a cambio Estados Unidos dio un alivio de sanciones por seis meses.

Levantamiento parcial de sanciones

El 18 de octubre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de EEUU anunció un «levantamiento limitado» de sanciones bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (el “VSR”) al Gobierno de Venezuela (el “GOV”) y ciertos sectores de la economía venezolana.

La decisión se dio en respuesta a la firma del Acuerdo de Barbados. En concreto, la OFAC emitió tres nuevas licencias generales (“GLs”) y modificó tres GLs ya existentes.

En concreto, la licencia 44 que vence el 18 de abril autorizó temporalmente transacciones relacionadas con el sector venezolano de petróleo y gas. Entre las transacciones que se permitieron a partir de la licencia, se encuentran la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas de Venezuela, y el suministro de bienes y servicios conexos; el pago de facturas de bienes y servicios relacionados con operaciones del sector del petrolero o gasífero en Venezuela; nuevas inversiones en operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela y entrega de petróleo y gas de Venezuela a los acreedores y entidades de Pdvsa, a efectos del pago de deuda.

La inhabilitación que pateó la mesa

A finales de enero de este año, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación por 15 años de MCM. «El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados», dijo Machado, quien se impuso en la primaria con más de 2 millones de votos (92% del total). El máximo tribunal del país mantuvo el castigo a la dirigente de Vente Venezuela por “ser partícipe del desfalco a la nación propiciado por Juan Guaidó y representar a Panamá en la Organización de Estados Americanos”.

Los incentivos no bastaron

En la segunda quincena de marzo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que los “incentivos” de su país y la comunidad internacional “no han sido suficientes” para que Venezuela entre en el carril democrático.

Bloqueada la sustituta

-El lunes 25 de marzo, fecha en la que vencía el plazo para que los partidos políticos inscribieran a sus candidatos, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió la postulación de Corina Yoris, designada por MCM para ocupar su puesto en el tarjetón. La PUD terminó inscribiendo a destiempo al hasta ese día desconocido, Edmundo González Urrutia.

Arrecia persecución contra el círculo de Machado

Contradiciendo lo acordado en Barbados, el gobierno de Maduro ha emprendido una política de persecución contra dirigentes de Vente Venezuela y afines. Dignora Hernández y Henry Alviárez fueron detenidos a finales de marzo. Asimismo al menos cinco dirigentes de este partidos tienen orden de captura y algunos estan refugiados en la embajada de Argentina en Caracas. Este 15 de abril, funcionarios aprehendieron al periodista Carlos Julios Rojas y en rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab lo asoció con un supuesto plan para atentar contra Maduro proveniente del seno de Vente Venezuela.

Quizás, quizás

-A mediados de este mes de abril, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no renovará la licencia temporal número 44 que permite comerciar con petróleo y gas.

Reencuentros «secretos»

–Una semana antes de cumplirse el plazo del 18 de abril, representantes del gobierno de Maduro y de la administración de Biden se reunieron en México sin avances aparentes. Se conoció que por el madurismo asistieron el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez y el gobernador del estado Miranda, Hector Rodríguez, mientras que por Estados Unidos estuvo el jefe de Misión de la Unidad de Asuntos Venezolanos, Francisco Palmieri, el miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Daniel Erikson y la viceconsejera de Seguridad Nacional, Jennifer Daskal.

-Maduro dijo recientemente que Estados Unidos ha irrespetado el Acuerdo de Barbados, haciendo públicas conversaciones privadas. Aunado a eso, aseguró que Venezuela es independiente. “No dependemos de los gringos. No somos colonia. Cuando uno va a esas conversaciones privadas, nosotros sabemos respetar, ellos no. Nunca cumplieron ni una coma del acuerdo. A estas alturas tuvieron que levantar todas las sanciones, esa es la verdad. Biden if You want, I want, if You don’t want, I don’t want (Biden, si tu quieres, yo quiero, si tu no quieres, yo no quiero)”, dijo Maduro.

El tema migratorio podría prevalecer

De acuerdo al diario El País de España, Estados Unidos podría negarse a aprobar una licencia más estricta a Venezuela y descartar la política de máxima presión adoptada por el expresidente, Donald Trump en función de evitar una mayor crisis económica y como consecuencia un aluvión de inmigrantes irregulares hacia Norteamérica.