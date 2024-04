En la recta final de la jornada de actualización del Registro Electoral el llamado es a inscribirse - Runrun

Se aproxima el cierre de la jornada de actualización del Registro Electoral, un proceso que aunque ha registrado irregularidades y retrasos, ha contado con iniciativas para incentivar la participación.

María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, hizo un llamado a los jóvenes a acudir a los puntos que habilitó el CNE para inscribirse en el Registro Electoral durante estos últimos días de la jornada, que finaliza el 16 de abril.

«Chamos, les quedan cinco días, cinco días para inscribirse en el Registro Electoral. Hoy tienes tú la oportunidad de ser parte de esto, de que tu voz cuente», señaló Machado en un video que difundió en redes sociales este jueves 11 de abril.

Machado recordó su experiencia al participar por primera vez en unas elecciones. «Me temblaban las piernas, porque yo sentía que estaba ejerciendo mi ciudadanía, que yo podía decir algo acerca del destino de mi país», señaló.

«Tú sabes que tu voto cuenta y que al final estamos haciendo historia por eso yo te pido, te necesitamos, tú tienes que ser parte de esto. Apúrate, chamo, inscríbete ya», apuntó Machado en el audiovisual.

🇻🇪 ¡Aragua confía en María Corina! Esta fuerza ciudadana se ha hecho indetenible y junto a nuestra líder @MariaCorinaYA, vamos a conquistar la libertad de Venezuela. 🗓️ Viernes 12 de abril

📍San Sebastián de los Reyes.#ConVzla | #HastaElFinal pic.twitter.com/wuw2CYi89O — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 11, 2024

Y a propósito de los chamos, la organización no gubernamental Voto Joven informó que logró impulsar la inscripción de más de 1.600 jóvenes en el Registro Electoral (RE) durante marzo.

Mediante una nota de prensa, la ONG identificó al estado Zulia como el epicentro de la acción de Voto Joven, pues impulsó más de 15 movilizaciones que lograron la inscripción de 400 jóvenes. Además, en Lara la organización llevó a cabo 215 jornadas de inscripción.

No obstante, aunque prepararon una minuciosa logística, el proceso estuvo marcado por largas esperas y dificultades, especialmente en Lara, Cojedes y Táchira, donde fallas en el sistema eléctrico complicaron la actividad.

¿Cuál es tu ingrediente para un mejor país? 🤩 El equipo de @Carabobovj sigue promoviendo la participación ciudadana; ¿cómo? creando una receta para que juntos fomentemos una #Venezuela cargada de valores. ¿Tú te animas? Actívate, construyamos juntos la ruta hacia la #democracia pic.twitter.com/uOy3ko30qA — VotoJoven (@VotoJoven) April 10, 2024

No solo fue la tardanza para iniciar la jornada, sino que también se reportaron denuncias de que en algunos países solicitaban requisitos «exagerados» a los venezolanos para inscribirse.

Piden una semana de prórroga al CNE

Esta semana, el abogado José Morón acudió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitarle al ente que se otorgue una semana de prórroga de la jornada de actualización del Registro Electoral.

“El operativo especial del CNE no llega a darle cobertura a la población que habita en las 1136 parroquias que forman los 335 municipios del país”, señaló Morón en un video difundido en redes sociales.

El abogado se refirió a casos puntuales como Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Miranda y Carabobo, donde se habilitaron pocos puntos para la jornada y que incluso quedaron por fuera ocho de las 22 parroquias del municipio Libertador.

La solicitud de esta prórroga de siete días se entregó en la taquilla de recepción del CNE. El solicitante consideró que se debe garantizar el derecho a los venezolanos, especialmente a aquellos que están en el exterior.

«Reiteramos sea desaplicado el artículo 26 del reglamento de la Ley de Procesos Electorales porque esta norma jurídica atenta contra el derecho al sufragio de millones de venezolanos en el exterior», añadió Morón.

A propósito de la cantidad de puntos, el medio Arepita elaboró un mapa que muestra cómo se disminuyó en un 60% la cantidad de puntos de inscripción desde las elecciones regionales del 2021 a las de este 2024.

De acuerdo con las cifras de Arepita, para la elección de hace casi tres años, el CNE habilitó 783 puntos de inscripción, pero este año fueron apenas 315.

#10Abr #Masa El "milagro" de la reducción de los puntos: de una elección menos relevante (regionales 2021) a las presidenciales 2024, los puntos de inscripción cayeron 60%. Obvio: te quieren desalentar. Por eso… #YoMeInscribo #YoMeInscriboConTodo 👩🏽‍💻🏃🏽‍♀️🏃🏽https://t.co/3Kk5LPGOUG pic.twitter.com/jt4GGTcLrI — Arepita (@SoyArepita) April 10, 2024

¿Máquinas itinerantes en casa de dirigentes políticos?

Entre las irregularidades que se han denunciado en las redes sociales está la existencia de máquinas itinerantes del CNE en viviendas de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Según la denuncia, esto habría ocurrido en una vivienda ubicada en el municipio Rosario de Perijá, estado Zulia.

A juicio de la iniciativa HolaTúInscríbeteRE, que busca alentar a los jóvenes a inscribirse en el Registro Electoral, esto ha ocurrido violentando el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

Las maquinas itinerantes en casas de los dirigentes del PSUV Violentando el 33 de la LOPRE así han transcurrido algunos itinerantes en el Operativo Especial. https://t.co/Z4QA3V2weh — HolaTúInscríbeteRE (@HolaTuRE) April 11, 2024

Los venezolanos no se rinden ante la «operación morrocoy»

Argentina es uno de los países en los que el proceso comenzó con un gran retraso. De acuerdo con el periodista Gabriel Bastidas, para este viernes 12 de abril, al menos un centenar de venezolanos estaban en fila en la Embajada de Venezuela para intentar inscribirse.

Según lo que manifestó el comunicador, los asistentes denunciaron que los funcionarios de la Embajada «aplican operación morrocoy» y que en una hora solo se atendieron a cinco personas.

Ante esas complicaciones, organizaciones de la diáspora venezolana en Argentina solicitan a la Embajada de Venezuela extender por al menos una semana más el operativo del Registro Electoral.

9:00 am #12Abr. Un centenar de venezolanos hacen fila en la Embajada de Venezuela en Argentina para intentar inscribirse en el Registro Electoral. Solo quedan dos días hábiles. Denuncian que funcionarios aplican operación morrocoy. pic.twitter.com/QSh1GCpx4H — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 12, 2024

10:00 am #12Abr. Operación morrocoy: en una hora la Embajada de Venezuela en Argentina ha atendido solo a unas cinco personas. Hay más de un centenar de venezolanos haciendo fila para intentar inscribirse en el Registro Electoral, que cierra el martes 16 de abril. pic.twitter.com/F5hQfrZAzK — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 12, 2024

8:15 am #12Abr. Larga fila en la Embajada de Venezuela en Argentina de venezolanos que intentan inscribirse en el Registro Electoral para poder votar en las presidenciales del 28 de julio. Hasta el martes 16 de abril hay chance para hacer el trámite. pic.twitter.com/mmx5dOgQAj — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 12, 2024

Organizaciones de la diáspora venezolana en Argentina solicitan a la Embajada de Venezuela que se extienda el operativo del Registro Electoral, que abrió con dos semanas de retraso. Solo quedan dos días hábiles, el proceso cierra el 16 de abril, según cronograma del CNE. #12abr pic.twitter.com/0UqnkDkevw — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 12, 2024

Horarios reducidos y requisitos restrictivos

Desde Uruguay, Elisa Trotta, defensora de los derechos humanos, denunció que la Embajada de Venezuela en Montevideo está exigiendo requisitos restrictivos para inscribirse en el Registro Electoral.

«Se están violando nuestros derechos ciudadanos. La Embajada solo permite registrarse desde las 9:00 a 1:00 de la tarde y con un requisito adicional y prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de los venezolanos en Uruguay», señaló Trotta en un video.

Trotta señaló que en la Embajada exigen a los venezolanos tener el documento uruguayo tenga «al menos un año de vigencia y por lo menos tres años antes de que se venza».

«Eso solo lo pueden cumplir los venezolanos que ya tienen el estatus de ciudadanos, porque en los que están como residentes, el documento solo tiene un año de vigencia», añadió la defensora de DDHH.

Desde Uruguay denunciamos que la Embajada de Venezuela en Montevideo está exigiendo requisitos prácticamente imposibles de cumplir para inscribirse en el Registro Electoral. A pesar de esta violación de la LOPRE, hacemos un llamado a los venezolanos en Uruguay que cumplan con… pic.twitter.com/uvzoRZjj1R — Elisa Trotta (@EliTrotta) April 11, 2024

Una situación similar ha ocurrido en Colombia, donde los venezolanos también denunciaron trabas para inscribirse en el Registro Electoral.

De acuerdo con una nota de Voz de América , en un cartel visible en el consulado de Venezuela en Bogotá indican que para poder realizar la inscripción y actualización en el Registro Electoral durante la jornada, es preciso tener 18 años o más, contar con un documento de residencia emitido por el país de acogida (Visa de residente, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) con vigencia de al menos tres años y que se haya expedido mínimo con doce meses de antelación.

Además, según señala el artículo, también es obligatorio tener cédula vigente o vencida y pasaporte venezolano vigente o en trámite.

«¿Por qué me van a pedir a mí una visa colombiana, me van a pedir cédula de colombiano para ejercer el derecho de Venezuela. ¿Para qué? Si para ejercer el derecho de Venezuela lo máximo que me tienen que pedir es mi cédula, ni siquiera el pasaporte”, relató el venezolano Arcángel Pérez.

A pesar de las dificultades, en varias embajadas los venezolanos siguen asistiendo diariamente con la intención de inscribirse en el Registro Electoral y ejercer su derecho al voto el 28 de julio.