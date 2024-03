Maduro: “A la derecha le digo, el 28 de julio habrá elecciones con o sin ustedes” - Runrun

Portando una imagen de Simón Bolívar y Hugo Chávez y leyendo un discurso supuestamente escrito por él, Nicolás Maduro fue postulado este lunes 25 de marzo como candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios presidenciales del venidero 28 de julio.

Clasificándose como el hijo de Chávez y haciendo reiteradas referencias al fallecido presidente, Maduro entregó un proyecto de Gobierno hasta 2030 al presidente del CNE, Elvis Amoroso.

A pocas horas de cerrar el periodo de postulaciones y sin permitir la inscripción de la candidata de la Plataforma Unitaria Corina Yoris con las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), Amoroso señaló que “hoy concluye la oportunidad de presentar a sus candidatos en el mejor sistema electoral del mundo”.

Amoroso además indicó que “hay que revisar la normativa legal para ver si estos candidatos que se están presentando gozan de la legalidad necesaria y no tienen ningún tipo de impedimento o juicio abierto”.

El primer vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello fue el encargado de entregar la planilla de postulación de Maduro.

“Se hicieron 317 mil asambleas para nombrar a Maduro, 14 organizaciones postularon su nombre, estas elecciones serán hechas con el mejor ente comicial del mundo…las fechas de inscripción para ser presidente terminaron hoy”, dijo Cabello.

Según Maduro, 5 millones de chavistas expresaron la voluntad de postular su nombre.

Pese a querer desligarse de la figura de Chávez en los años recientes, Maduro comenzó su discurso en el CNE con la frase “desde mi corazón”, la misma empleada por el desaparecido Comandante.

“Chávez me dijo que si algo le pasaba, me tocaba a mí, obedecí y no pregunté por qué. Esto es casi una recompensa amorosa que jamás esperé, pero me llena de dicha. Estoy hecho del barro bendito del pueblo. El pueblo ha sido mi guia espiritual A los 12 años comencé mi militancia revolucionaria. Amo a esta Patria por encima de mi propia vida. Esta no es una elección por un color, vamos a elegir el derecho a la vida, a existir, nosotros si tenemos un proyecto de país”, dijo Maduro.

Maduro indicó que el 28 de julio “habrá elecciones con o sin la derecha” y mencionó que la oposición tiene “títeres y titiriteras”.

🔴 Maduro envió un mensaje a la oposición después de oficializar su candidatura ante el CNE: 🗣️ Derecha maltrecha, el 28 de julio habrá elecciones con ustedes o sin ustedes. Dijo. 📌 VTV. pic.twitter.com/hHQD2SiCHf — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 25, 2024

“Ellos (los apellidos) son arrastrados frente al imperialismo, son el anteproyecto, tienen ambiciones personales, su objetivo es entregar al país a las garras del imperio norteamericano, son la desesperanza, la nada, el pasado fallido”.

Maduro aseguró que ya van 10 candidatos inscritos por más de 35 organizaciones para la presidencia. “Quizás sean más, esto es una democracia plena”.

Pese a que no ha anunciado aumento del salario mínimo en más de dos años, el cual permanece en 130 bolívares (poco más de 3 dólares), Maduro anunció la misión Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

Descargo contra las agencias de comunicación internacionales en el país.

“AP, EFE y AFP, ustedes para nosotros no existen, tapan la realidad de Venezuela”.