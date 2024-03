ONG recuerdan al Estado venezolano que el acceso al agua es un derecho humano - Runrun

Este 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, a propósito, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) le recordaron al Estado venezolano que el acceso al agua es un derecho humano.

La ONG Provea recordó a través de su cuenta en X que Venezuela es el noveno país del mundo con las mayores reservas de agua dulce. Sin embargo, «la mayoría de los venezolanos tiene sed. El agua no llega a sus casas y la calidad de la misma es más que cuestionable».

Provea cuestionó que a pesar de que en Venezuela corren cerca de un millar de ríos y yacen importantes reservas de aguas subterráneas que generan una cantidad de recursos hídricos aprovechables, el Estado «incumple su obligación de proveer agua, suficiente y limpia» a todos los ciudadanos.

Por su parte, la Fundación Tierra Viva, afirmó que el acceso a servicios de agua potable y saneamiento seguros, asequibles y fiables son derechos humanos básicos.

También, a propósito de la conmemoración, la ONG Caleidoscopio Humano afirmó que más del más del 80 % de las personas en Venezuela no cuentan con el servicio continuo de agua.

«La falta de mantenimiento y la ausencia de políticas públicas, lleva a que las personas tengan que hacer uso de camiones cisterna o de fuentes hídricas contaminadas», publicó la ONG en su cuenta en X.

En el marco de un webinar organizado por Amnistía Internacional titulado: «#SinAgua Derecho humano al agua, avances y retos», María Eugenia Gil-Beroes presidenta de Fundación Aguaclara indicó que el acceso al agua es un indicador de desarrollo humano.

«El acceso al agua es un indicador de desarrollo humano. Si no hay clases por falta de agua, si no hay educación ni formación de generación de relevo no hay desarrollo. Si los hospitales están en la situación en la que están y padecen la falta de agua, no hay salud. Sin alimentación adecuada no puede haber desarrollo», expresó Gil-Beroes.